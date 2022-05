DEKRA acreditada para certificar dispositivos médicos bajo el esquema IECEE CB

DEKRA amplía su acreditación como laboratorio de ensayos para el esquema IECEE CB añadiendo a su alcance la categoría de equipos eléctricos para uso médico

DEKRA Testing and Certification S.A.U. ha añadido una nueva categoría de productos a su acreditación como laboratorio de ensayos (CBTL) para el esquema IECEE CB, que ahora también incluye equipos eléctricos para uso médico. Este programa de certificación, operado por el Sistema IEC de Esquemas de Evaluación de la Conformidad para Equipos y Componentes Electrotécnicos (IECEE), está diseñado para garantizar la seguridad de los componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos.



Con la ampliación del alcance para este programa, a partir de ahora los clientes también pueden acudir a DEKRA para evaluar y certificar productos incluidos en la categoría MED del esquema IECEE CB, la cual incluye dispositivos médicos eléctricos como electrocardiógrafos, monitores de pacientes, pulsioxímetros, estimuladores nerviosos y musculares, ultrasonidos equipos, equipos de endoscopia, o equipos láser quirúrgicos, estéticos, terapéuticos y de diagnóstico, entre otros.



“Hoy en día, los equipos eléctricos con fines médicos están aumentando y se están convirtiendo en dispositivos muy necesarios y extendidos. Para apoyar a nuestros clientes en la evaluación y certificación de este tipo de productos, nos complace ampliar nuestra acreditación como laboratorio de ensayos para el esquema IECEE CB incorporando la categoría de equipos electromédicos. Además, recientemente también añadimos la categoría HOUS, la cual incluye electrodomésticos y dispositivos similares, por lo que los servicios que ofrecemos a nuestros clientes para este programa de certificación se han ampliado significativamente”, dijo Rafael González, Jefe del Laboratorio de Ensayos de Seguridad de Productos de DEKRA Testing and Certification S.A.U.



Al certificar productos bajo el esquema IECEE CB, los clientes pueden facilitar el acceso al mercado de sus productos, ya que este programa de certificación reconoce el informe de ensayos o test report y los certificados de un producto en diferentes lugares del mundo cuando es emitido por un organismo de certificación de IECEE. Por lo tanto, los fabricantes no necesitan repetir los ensayos para cada mercado donde comercializarán sus productos, ya que los informes y los certificados son aceptados y reconocidos en 54 países del mundo por los 92 organismos de certificación miembros de este programa.



Además del programa de certificación IECEE CB Scheme, DEKRA ofrece a sus clientes una amplia gama de ensayos de seguridad de productos y servicios de certificación para productos eléctricos, como ensayos de acuerdo a estándares europeos e internacionales, cDEKRAus para Norteamérica y Canadá, o la Marca de Seguridad DEKRA que aumentan el nivel de seguridad del producto supervisando la producción, entre otros servicios.



Para obtener más información acerca de estos servicios o para solicitar un presupuesto, contactar con DEKRA.



