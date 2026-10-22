El Dr. Manuel Salvador advierte de los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años - IMAGINE Centro de Diagnóstico por la Imagen

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 22 de octubre de 2026.- Cada mes de octubre, el cáncer de mama vuelve a ocupar un lugar destacado en la conversación pública. Este año, además, lo hace en un momento especialmente relevante para la detección precoz en España. En este contexto, IMAGINE Centro de Diagnóstico por la Imagen cobra especial relevancia por su vinculación con el diagnóstico por imagen.

El pasado mes de mayo, la Comisión de Salud Pública aprobó ampliar progresivamente el programa de cribado poblacional de cáncer de mama del Sistema Nacional de Salud. La población objetivo, hasta ahora situada entre los 50 y los 69 años, pasará a incluir a las mujeres de 45 a 74 años. Una ampliación especialmente significativa teniendo en cuenta que cerca del diez por ciento de los cánceres de mama diagnosticados en España corresponden a mujeres menores de 50 años, según datos del Ministerio de Sanidad.

Para el Dr. Manuel Salvador, Radiólogo experto en patología mamaria y Director Médico de IMAGINE Centro de Diagnóstico por la Imagen, “es un paso importante. En consulta vemos numerosos casos de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años y, desde mi punto de vista, ampliar el cribado a partir de los 45 era necesario”.

Nuevas técnicas para detectar el cáncer de mama de forma precoz

La mamografía sigue siendo una de las principales herramientas para la detección precoz del cáncer de mama, ya que permite identificar lesiones antes de que produzcan síntomas. Además, la evolución tecnológica ha permitido mejorar la calidad de las imágenes utilizando dosis de radiación cada vez más bajas.

“La tecnología actual permite obtener imágenes muy precisas utilizando dosis de radiación muy bajas”, señala el Dr. Salvador.

En paralelo, han aparecido nuevas técnicas que permiten obtener información adicional en determinados casos. Una de ellas es la mamografía con contraste, que combina la mamografía con la administración de contraste intravenoso para estudiar el realce de determinadas lesiones y ayudar al radiólogo en su caracterización.

6.000 mamografías con contraste desde 2021

En la práctica clínica pueden aparecer hallazgos que no quedan completamente resueltos con la mamografía convencional y requieren pruebas complementarias para determinar su naturaleza .

En determinadas situaciones, la mamografía con contraste puede aportar información adicional y ayudar a orientar el diagnóstico de una forma más rápida. “En algunos casos podemos resolver dudas diagnósticas en cuestión de minutos”, explica el Dr. Salvador.

IMAGINE incorporó esta técnica en 2021. Desde entonces, el Dr. Salvador y su equipo han realizado ya más de 6.000 mamografías con contraste, consolidando su experiencia en la utilización de esta técnica para el estudio de la patología mamaria. Además, la paciente recibe los resultados de su exploración solamente 15 minutos después de habérsela realizado, lo que permite reducir considerablemente los tiempos de espera y, sobre todo, la incertidumbre y la ansiedad que suelen acompañar a este tipo de exploraciones.

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