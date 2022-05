Expertos en innovación digital apuestan por unir tecnología y práctica clínica para tener mejores resultados

2a Edición del Executive Education Forum UIC Barcelona -

Challenges in Health.

Barcelona, 6 de mayo de 2022 - Expertos en innovación digital han apostado por unir tecnología y práctica clínica para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo sanitario, durante una jornada sobre innovación digital y tendencias en e-health celebrada en UIC Barcelona.

Durante la sesión, que se enmarca en la 2ª edición del Executive Education Forum -Challenges in health UIC Barcelona, los especialistas han señalado la necesidad de que los profesionales sanitarios conozcan la tecnología. En este sentido, el cofundador y eHealth product designer de Qualud, Adrián Dorado, ha explicado que es "la única manera de obtener el máximo provecho" de la tecnología porque, de lo contrario, "todo serán barreras".

En la misma línea, el cofundador y director de tecnología de IOMED, Gabriel Maeztu, ha lamentado que "falten este tipo de profesionales" y ha insistido en que "existe un 'gap' entre las posibilidades que ofrece la tecnología y lo que puede hacer el sanitario en su día a día". En su opinión, "los técnicos tienen que conocer las necesidades de los médicos, pero los sanitarios también deben conocer bien la tecnología, y, en la actualidad, hay mucho desconocimiento de lo que se puede llegar a hacer".

Asimismo, Maeztu ha dejado claro que "está muy bien innovar", pero "si no se aterrizan las ideas en el ámbito clínico, tecnológico y económico no podrán salir adelante". "Hay que educar en tecnología, pero también apostar por un modelo económico sostenible para que las ideas sean viables y salgan adelante", ha añadido.

En la mesa redonda, moderada por el director de negocio de consultoría en Oracle Ibérica y miembro del Consejo Asesor Universitario (CAU) de UIC Barcelona, Victoriano Martín, también ha participado la directora de comunicación del Barcelona Health Hub, Maria Huiskamp, quien ha explicado que precisamente este organismo es "un punto de encuentro de todos aquellos entes que trabajan en salud digital". Según Huiskamp, "es muy importante unir el ecosistema para poder generar oportunidades y el Barcelona Health Hub cuenta ya con más de 300 miembros".

Los participantes también han abordado los retos de seguridad que plantean los datos en el ámbito sanitario y han destacado que las normativas existentes garantizan la privacidad de los pacientes. En esta línea, el CTO Barcelona Business Department en HUAWEI, Alberto Bayo, ha recalcado que "los países están muy alerta y los fabricantes siguen estrictamente todas las normativas asociadas a la seguridad".

Gabriel Maeztu ha explicado también que "es muy importante que los datos se transmitan de manera encriptada y anónima", y ha lamentado que, aunque el 80% de los datos de que disponen los hospitales están en formato narrativo, desde IOMED han desarrollado una Inteligencia Artificial "a la que le hemos enseñado a leer la información, recopilarla y ponerla en una base de datos para que puedan utilizarlos terceros".

2ª edición del Executive Education Forum UIC Barcelona.

La 2ª edición del Executive Education Forum UIC Barcelona, centrada este año en los retos en el ámbito de la salud, celebrará esta tarde la tercera y última jornada, de manera virtual (puede seguirse en este enlace). El foro pretende proporcionar nuevas formas de entender el conocimiento y la investigación de ámbitos relacionados con el sector de ciencias de la salud, en relación a su vez con el día a día del sector corporativo. Para ello, esta edición reúne a profesionales, representantes y voces reconocidas de corporaciones nacionales e internacionales, así como emprendedores que han lanzado negocios de éxito.

