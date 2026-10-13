Farmaciasdirect presenta ON Click to care, una nueva mirada a la salud, la belleza y el bienestar

ON, la revista de belleza, salud y bienestar de Farmaciasdirect - ON Click to care

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva revista digital de Farmaciasdirect nace con una propuesta editorial propia que combina inspiración, tendencias y contenido especializado con el respaldo de profesionales

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Farmaciasdirect presenta ON Click to care, la recién llegada revista digital dedicada a la belleza, el bienestar y el cuidado.



ON nace para transformar la manera de acercarse a estos territorios, creando un espacio en el que la inspiración convive con la información y donde cada contenido invita a descubrir novedosas formas de cuidarse.



Bajo el concepto 'Una nueva mirada al cuidado, en modo ON', la nueva cabecera propone una experiencia editorial más visual, actual y aspiracional, con contenidos que recorren tendencias y hábitos, tanto de la belleza y bienestar y el consejo experto.



Al frente de la dirección editorial de ON Click to care está Isabel Salinas, periodista especializada en salud y belleza con más de 15 años de experiencia colaborando en medios impresos y digitales como ELLE, Vanitatis o Cosmopolitan. Su trayectoria y especialización aportarán a ON una mirada editorial centrada en analizar las nuevas tendencias de autocuidado desde una perspectiva actual, rigurosa y cercana, apoyándose también en el conocimiento de profesionales de referencia.



Más allá de informar, ON busca acompañar

Acompañar a quien quiere entender mejor su piel, descubrir una nueva rutina, incorporar pequeños hábitos de bienestar o simplemente encontrar inspiración para cuidarse un poco más.



Todo ello manteniendo uno de los pilares que forman parte de Farmaciasdirect: el conocimiento y el criterio de los farmacéuticos y profesionales, integrados ahora dentro de una propuesta editorial con personalidad propia.



"Con ON queremos crear un espacio en el que el cuidado se descubra de otra manera. Un lugar capaz de inspirar, despertar curiosidad y aportar contenido de valor, sin renunciar al conocimiento profesional que forma parte de nuestra identidad" cuenta Antonio Campos, CEO y fundador de Farmaciasdirect.



Con el lanzamiento de ON Click to care, Farmaciasdirect da un nuevo paso en su apuesta por generar contenidos que acompañen al usuario más allá del momento de compra, creando un espacio donde la inspiración, el conocimiento y el cuidado conviven bajo una identidad editorial propia.



La revista nace con vocación de continuidad y con el objetivo de seguir creciendo a través de nuevas historias, tendencias, voces expertas y contenidos capaces de conectar con las diferentes formas de entender y vivir el cuidado.



Descubrir ON Click to care: https://www.farmaciasdirect.es/revista-on



Sobre Farmaciasdirect

Farmaciasdirect es una farmacia online especializada en salud, belleza y bienestar que trabaja para acercar el consejo farmacéutico y el cuidado a las personas a través de una experiencia digital cercana, especializada e innovadora.



Con el conocimiento farmacéutico como uno de los pilares de su propuesta, la compañía combina tecnología, contenido y servicio para acompañar al usuario en las diferentes necesidades de su día a día.



Bajo su filosofía 'Somos farmacéuticos', Farmaciasdirect continúa evolucionando su ecosistema digital con nuevos servicios, contenidos y proyectos orientados a ofrecer una experiencia de cuidado cada vez más completa, accesible y personalizada.

Contacto

Nombre contacto: Fátima Blanco Macías

Descripción contacto: Farmaciasdirect

Teléfono de contacto: 649646989