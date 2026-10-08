El GLP-1 oral de Lilly demuestra seguridad cardiovascular, reduce glucosa y peso en diabetes tipo 2

Consulta médica - Imagen generada con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.-

En ACHIEVE-4, los participantes tratados con orforglipron* presentaron un riesgo un 16 % menor de MACE-4 y un 23 % menor de MACE-3, alcanzando el objetivo principal de no inferioridad frente a la insulina glargina

Eli Lilly and Company ha compartido resultados detallados del ensayo de fase 3 ACHIEVE-4, en el que se evaluaron la eficacia y la seguridad del medicamento oral de Lilly frente a insulina glargina titulada en adultos con diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso con mayor riesgo cardiovascular. Es el estudio más amplio y duradero realizado con este fármaco en diabetes tipo 2.



"Para las personas con diabetes tipo 2, proteger el corazón es tan importante como controlar la glucemia", ha afirmado la Dra. Klara Klein, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. "ACHIEVE-4 ha reafirmado la seguridad del fármaco oral y ha demostrado una asociación con un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de muerte. Estos resultados, junto con la sencillez de un oral de toma única diaria, sin necesidad de ayuno ni restricciones de agua, podrían convertirlo en una opción potencialmente muy atractiva a escala mundial".



Este fármaco innovador demostró un riesgo no inferior de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) y mejoró la glucemia en sangre (HbA1c), el peso y otros indicadores clave de salud cardiometabólica en comparación con la insulina glargina. Los resultados se han presentado en el 62.º Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), celebrado en Milán, y se han publicado de forma simultánea en The Lancet.



En el ensayo, el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus u hospitalización por angina inestable (MACE-4) fue un 16 % menor con el tratamiento oral que con insulina glargina (Hazard ratio: 0,84; IC del 95,0 %: 0,59 a 1,20), cumpliendo los criterios preespecificados para demostrar la no inferioridad (límite superior del IC del 95,0 % de Hazard ratio< 1,8). El riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus (MACE-3) fue un 23 % menor con el oral que con insulina glargina (Hazard ratio: 0,77; IC del 95,0 %: 0,52 a 1,13). En análisis preespecificados, el riesgo de muerte cardiovascular fue un 53 % menor (Hazard ratio: 0,47; IC del 95,0 %: 0,25 a 0,90) y el riesgo de muerte por cualquier causa fue un 57 % menor (Hazard ratio: 0,43; IC del 95,0 %: 0,25 a 0,75) con el nuevo medicamento de Lilly frente a la insulina glargina.



"Los resultados de Achieve-4 refuerzan la confianza en el fármaco oral de Lilly, al demostrar seguridad cardiovascular junto con las mejoras sostenidas en el control glucémico y la reducción de peso. Además, las mejoras observadas en distintos parámetros cardiometabólicos aportan una visión más integral del impacto que el tratamiento puede tener en personas con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad", aseguró desde el EASD la Dra. Clara Guede, médico de AP en el Centro de Salud de Lavadores, en Vigo. "Contar con una opción oral con eficacia en el rango de los GLP-1 inyectables y que pueda administrarse sin restricciones relacionadas con la comida o con la ingesta de agua representa una oportunidad relevante para facilitar el manejo de estos pacientes en nuestra práctica clínica".







Contacto

Nombre contacto: Elena Company

Descripción contacto: Ogilvy

Teléfono de contacto: 608833065



