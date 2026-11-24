Logo de MediRush - iDoctus

(Información remitida por la empresa firmante)

Integrada dentro de la app para profesionales sanitarios, esta propuesta gratuita transforma las pausas del estudio en partidas rápidas de cinco minutos, superando los 500 usuarios activos y las 10.000 preguntas respondidas en la semana de su lanzamiento. En pleno furor por el estreno del GTA VI, los futuros médicos ya cuentan con su propio videojuego de cabecera para practicar sin presión ante una convocatoria histórica que en enero de 2027 reunirá a 21.668 aspirantes

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- Mientras la industria del entretenimiento acapara titulares con estrenos de alto impacto como GTA VI, los futuros médicos, en España, también cuentan con su propio videojuego de cabecera. MediRush, el juego gratuito integrado en la plataforma médica iDoctus como apoyo en la preparación del examen MIR, ha cerrado su primera semana de lanzamiento superando los 500 usuarios activos y rebasando la barrera de las 10.000 preguntas respondidas.



Ante la exigencia de preparar una prueba que en la convocatoria de enero de 2027 batirá su récord histórico con 21.668 inscritos, los estudiantes buscan nuevas fórmulas para optimizar su tiempo sin caer en la monotonía. MediRush responde a esta necesidad trasladando el repaso clínico a un formato ágil de partidas de cinco minutos accesible directamente desde el teléfono móvil.



Microaprendizaje

Lejos de sustituir los simulacros extensos o el estudio profundo, la herramienta actúa como un aliado ligero para combatir la saturación mental. Su propuesta se articula en torno a tres ventajas clave:



• Agilidad: Retos breves de cinco minutos pensados para aprovechar cualquier descanso.



• Accesibilidad: Uso 100 % gratuito dentro de iDoctus.



• Rigor médico: Herramienta elaborada y respaldada por el equipo médico de la plataforma.



"Diseñamos MediRush pensando en lo que a nosotros mismos nos habría venido bien cuando estábamos preparando el MIR: un recurso rápido, sin coste y con rigor para practicar sin presión", explica Clara Peña, Medical Advisor de iDoctus. "Ver que más de 500 estudiantes lo han incorporado a su rutina y han resuelto más de 10.000 preguntas en solo siete días confirma que los futuros médicos buscan formas más dinámicas y flexibles de consolidar conocimientos".



Tecnología al servicio del médico

Desde el punto de vista técnico, el reto consistió en integrar una dinámica de juego fluida e inmediata dentro de una aplicación utilizada a diario por los médicos y profesionales sanitarios para informarse, actualizarse, formarse, comprobar conocimientos; eliminando cualquier barrera de entrada.



"Queríamos trasladar la dinámica de un videojuego al entorno médico de una forma muy accesible: abrir la app, jugar cinco minutos que te sirvan para practicar y volver al estudio", señala Javier Pérez, CTO de iDoctus. "La respuesta de esta primera semana demuestra que una experiencia de usuario ágil marca la diferencia, el tiempo es lo más valioso".



MIR 2027 y más allá

Disponible ya para toda la comunidad de iDoctus (estudiantes y profesionales sanitarios en activo) —que supera los 200.000 profesionales sanitarios en España y los 600.000 si se suma LatAm. Pero esto no termina aquí, la compañía sigue trabajando en la siguiente fase de la herramienta, que incluirá nuevas mecánicas y torneos entre usuarios para las próximas ediciones.



Sobre iDoctus

App referente para médicos y profesionales sanitarios en español que facilita el acceso a bases de datos de medicamentos, guías clínicas, calculadoras médicas y herramientas de actualización profesional. Desde 2026 incorpora además Kleia, la inteligencia artificial creada por y para médicos que se ha convertido en referencia en España.

Contacto

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Descripción contacto: iDoctus

Teléfono de contacto: 673897071