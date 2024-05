Immunotec comienza los ensayos clínicos para combatir el síndrome de fatiga crónica

(Información remitida por la empresa firmante)

Immunocal es un complemento alimenticio de aislado de proteína de suero de leche rico en cisteína, que fortalece el sistema inmunitario y mejora la salud al ayudar al cuerpo a aumentar la producción de glutatión. Este ensayo clínico, aleatorizado y doble ciego tiene el objetivo de demostrar cómo Immunocal puede ayudar a los pacientes de síndrome de fatiga crónica a mejorar su calidad de vida, sueño y fatiga, gracias a sus propiedades antioxidantes, inmuno-reguladoras y antiinflamatorias

Madrid, 8 de mayo de 2024.- Immunotec, laboratorio de origen canadiense especializado en un suplemento alimenticio de proteína de suero de la leche rica en cisteína, anuncia un ensayo clínico doble ciego, en España liderado por el Dr. José Alegre, especialista en el Síndrome de Fatiga Crónica y encargado de dirigir la unidad de tratamiento de este diagnóstico en el hospital Vall D’Hebron. Este ensayo evalúa la eficacia del aumento del glutatión (GSH) de manera natural -tripéptido constituido por los aminoácidos ácido glutámico, cisteína y glicina- en la disminución de los síntomas del síndrome de fatiga crónica y de otros signos asociados a esta enfermedad silenciosa. Hoy en día se desconocen las causas que provocan esta enfermedad. Se estima que el número de personas afectadas en España por el síndrome de fatiga crónica alcanza casi los 2 millones de pacientes.



La fatiga crónica, también conocida como síndrome de fatiga crónica (SFC), es una enfermedad compleja y debilitante que se caracteriza por un cansancio extremo y persistente que no mejora con el descanso y que puede empeorar con la actividad física o mental. Además de la fatiga, provoca muchos otros síntomas como dolores musculares y articulares, dolor de cabeza, dificultades cognitivas, problemas de sueño y malestar general, entre otros.



A pesar de que las causas de esta enfermedad no se conozcan, se cree que una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos pueden contribuir a su desarrollo. Entre estas posibles causas se encuentran desde infecciones virales o bacterianas, disfunción del sistema inmunitario, o cambios hormonales.



El ensayo está centrado en demostrar la eficacia del uso de Immunocal, uno de los complementos alimenticios de Immunotec, para dar esperanza a millones de personas en todo el mundo que sufren esta enfermedad.



Immunocal es un aislado de proteína de suero de leche no desnaturalizado enriquecido con cisteína enlazada, especialmente preparado y patentado, que fortalece el sistema inmunitario y mejora la salud. Esto lo consigue elevando los niveles de glutatión en el cuerpo, proporcionando los aminoácidos esenciales que necesitan las células y los tejidos, apoyando la construcción y reparación de estos y la producción de anticuerpos. Esto se traduce en un fortalecimiento del sistema inmunitario, desintoxicando el cuerpo a la vez que construye anticuerpos y lo protege contra el estrés oxidativo.



Dentro de la gama de Immunocal, se puede encontrar otros dos productos revolucionarios y precursores del glutatión, los cuales buscan facilitar un envejecimiento saludable y la mejora del estado físico:



• Para un envejecimiento saludable, Immunocal Platinum, que además de los beneficios de Immunocal, controla la inflamación, fortalece los huesos y previene la pérdida de calcio, apoya la función saludable de los riñones y reduce los niveles de acidez en el cuerpo.



• Para los deportistas, Immunocal Sport, que junto a los beneficios de Immunocal, reduce el dolor muscular, acelera la recuperación tras la actividad física o una lesión, maximiza la intensidad, la fuerza muscular y la resistencia, además de aumentar la masa muscular.



Immunocal tiene el valor biológico más alto de cualquier proteína comestible, siendo completamente natural y clínicamente probado.



Immunotec realiza este ensayo clínico para buscar la mejora de la calidad de vida de quienes sufren esta condición.







