INMOA señala la importancia de conocer la biología del tumor en el cáncer de mama

Cáncer de mama; por qué conocer la biología del tumor es tan importante como detectarlo a tiempo - INMOA Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

España prevé 38.318 nuevos diagnósticos en 2026 mientras amplía progresivamente el cribado. Los biomarcadores y la atención personalizada están transformando las decisiones terapéuticas.

Madrid, 23 de octubre de 2026.- Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra todos los años el 19 de octubre, INMOA recuerda que los avances frente a esta enfermedad no dependen únicamente de diagnosticarla antes. Comprender las características biológicas de cada tumor resulta también fundamental para seleccionar las estrategias terapéuticas más adecuadas.

Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España se diagnosticarán 38.318 nuevos casos de cáncer de mama en 2026, lo que lo sitúa como el tumor más frecuente entre las mujeres.

Sin embargo, hablar de cáncer de mama como una única enfermedad puede resultar engañoso. Bajo un mismo diagnóstico conviven tumores con características biológicas diferentes, comportamientos distintos y necesidades terapéuticas específicas.

Un mismo diagnóstico, diferentes enfermedades

La oncología moderna ha avanzado significativamente en la caracterización molecular del cáncer de mama.

El estudio de los receptores hormonales, la proteína HER2 y otros biomarcadores permite identificar características que pueden influir en el pronóstico y en la elección del tratamiento.

Esto significa que dos mujeres con tumores aparentemente similares pueden necesitar estrategias diferentes.

En INMOA - Memorial Publio Cordón Hospital, bajo la dirección médica de la Dra. Elisabeth Arrojo, esta perspectiva forma parte del enfoque de atención personalizada: estudiar las particularidades de cada caso, interpretar la información clínica y biológica disponible y valorar las alternativas terapéuticas conforme a la evidencia científica.

La medicina personalizada no consiste necesariamente en aplicar más tratamientos, sino en seleccionar aquellos que pueden aportar un beneficio clínico real en cada situación.

El diagnóstico precoz sigue siendo fundamental

A esta evolución terapéutica se suma una novedad relevante en España.

En mayo de 2026, la Comisión de Salud Pública aprobó ampliar progresivamente el programa de cribado poblacional de cáncer de mama del Sistema Nacional de Salud a mujeres de entre 45 y 74 años.

La implantación se realizará de manera gradual por las comunidades autónomas, por lo que los grupos de edad incluidos pueden variar según el territorio durante el periodo de transición.

La detección precoz permite identificar determinados tumores en fases en las que existen mayores posibilidades de tratamiento eficaz y, en algunos casos, opciones terapéuticas menos intensivas.

No obstante, los programas de cribado se dirigen a personas sin síntomas. La aparición de un bulto, cambios persistentes en la mama, alteraciones del pezón o secreciones anormales requiere valoración sanitaria sin esperar a la siguiente mamografía programada.

Tratar el tumor sin olvidar a la persona

La evolución de la oncología también ha ampliado el significado de una atención integral.

Además del control de la enfermedad, cada vez adquieren mayor importancia el manejo de los efectos secundarios, la salud emocional, la imagen corporal, la sexualidad, la fertilidad cuando corresponde y la calidad de vida durante y después de los tratamientos.

Esta visión resulta especialmente relevante en cáncer de mama, una enfermedad que puede afectar profundamente a la vida familiar, personal y profesional de quienes la padecen.

Desde INMOA se defiende un abordaje que combine conocimiento científico, evaluación individualizada, coordinación asistencial y acompañamiento a lo largo del proceso oncológico.

Más allá del lazo rosa

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama constituye una oportunidad para sensibilizar sobre la enfermedad, pero también para explicar cómo están cambiando su diagnóstico y tratamiento.

Los avances en biomarcadores, tratamientos dirigidos, inmunoterapia en pacientes seleccionadas y técnicas de diagnóstico y radioterapia permiten abordar situaciones clínicas cada vez más específicas.

Sin embargo, la innovación debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de sus beneficios, limitaciones e indicaciones.

Detectar antes, comprender mejor y tratar de forma individualizada son tres objetivos complementarios de la oncología actual.

Porque detrás de cada diagnóstico hay una enfermedad con características propias, pero también una persona con necesidades, circunstancias y expectativas únicas.

Sobre INMOA

INMOA - Memorial Publio Cordón Hospital es un instituto médico especializado en oncología avanzada que desarrolla un enfoque de atención individualizada, integrando valoración clínica, distintas opciones terapéuticas y acompañamiento al paciente.

Fuentes: SEOM/REDECAN, Las cifras del cáncer en España 2026; Ministerio de Sanidad, aprobación de la ampliación del cribado poblacional de cáncer de mama, 20 de mayo de 2026.

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