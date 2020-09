Investigadores de la UIC revelan el impacto que tienen los nutrientes sobre la actividad de las neuronas

Un estudio liderado por investigadores de UIC Barcelona muestra una nueva conexión entre el metabolismo y la neuroplasticidad, así como la importancia de los nutrientes en la cognición

La revista Journal of Cell Biology ha publicado los resultados del proyecto llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Neurolípidos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona

Barcelona, 23 de septiembre de 2020.- Investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), que forman parte del CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de California (USA) y la Universidad de Ibaraki (Japón), han relevado por primera vez que la proteína CPT1C actúa como un sensor del estado energético de las neuronas, modulando los procesos de plasticidad sináptica, que son claves para el aprendizaje y la memoria.

La revista JCB (Journal of Biological Chemistry) acaba de publicar este estudio, liderado por el Grupo de Investigación en Neurolípidos de la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona. El trabajo, titulado "Sensing of nutrients by CPT1C controls SAC1 activity to regulate AMPA receptor trafficking", proporciona un mejor conocimiento sobre los mecanismos moleculares que regulan el transporte de los receptores AMPA en las neuronas, encargados de controlar la actividad cerebral y la neuroplasticidad.

La Dra. Núria Casals, responsable del Grupo de Investigación en Neurolípidos explica que "hasta ahora sabíamos que el estado energético condiciona nuestras habilidades cognitivas, como por ejemplo la falta de atención y de capacidad de aprendizaje cuando tenemos hambre, o después de una comida demasiado rica en grasas. Sin embargo, se conocía muy poco sobre los mecanismos que participan en estos procesos". "Gracias al estudio que hemos realizado, hemos podido demostrar que existe una proteína, la CPT1C, que actúa de interruptor parando la transmisión de la información entre neuronas en situaciones de ayuno o estrés metabólico".

El grupo de investigadores de UIC Barcelona han demostrado que la CPT1C ejerce este control de la transmisión sináptica a través de otra proteína, llamada SAC1, que participa en otros procesos como el metabolismo del colesterol, o el desarrollo de un tumor. "Este nuevo eje CPT1C-SAC1 podría ser clave para explicar el impacto que tienen los nutrientes en distintas patologías, como el Alzheimer, la obesidad o el cáncer" asegura la Dra. Rut Fadó, una de las autoras principales del estudio.

Los resultados publicados suponen un paso hacia adelante en la investigación sobre el efecto que tienen los distintos nutrientes sobre las habilidades cognitivas.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Sobre CIBEROBN

El CIBER (Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P.) depende del Instituto de Salud Carlos III -Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) es un consorcio integrado por 33 grupos de trabajo nacionales de contrastada excelencia científica, que centra su labor investigadora en el estudio de la obesidad, la nutrición y el ejercicio físico a fin de generar conocimiento útil para la práctica clínica, la industria alimentaria y la sociedad en su conjunto. Esta institución trabaja además sobre los beneficios de la dieta mediterránea, la prevención de alteraciones metabólicas, la obesidad infantil y juvenil, y la relación entre obesidad y el cáncer.

Más información:

Marta González

Responsable de Comunicación de las facultades del Campus Sant Cugat

T. +34 93 504 20 00 / mgonzalezmar@uic.es

www.uic.es