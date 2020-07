Llegan a España los audífonos configurables 100% online

La crisis sanitaria ha acelerado el desarrollo digital de todos los sectores. La audiología ha aprovechado la situación para hacer posible la configuración en remoto de los audífonos sin salir de casa. El Presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Instrumentos Auditivos defiende las adaptaciones a distancia de los audífonos

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha cambiado el escenario de la mayoría de los sectores profesionales. También la audiología ha sufrido sus consecuencias y se ha visto obligada a reaccionar rápidamente para responder a todas las necesidades. Uno de los grandes interrogantes era qué iba a ocurrir con esas personas que necesitaban ajustar su audífono desde casa pero no podían salir por el confinamiento.



Søren Nielsen, Presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Instrumentos Auditivos, ha sido claro al respecto. Nielsen ha lanzado un mensaje en el que recomienda a los usuarios de audífonos que no pueden visitar una clínica o un proveedor de atención auditiva, que busquen soluciones a través de la telemedicina, ya que permiten el acceso a profesionales de la salud auditiva sin salir del hogar.



Grandes marcas de audífonos como Phonak o Resound han seguido investigando durante estos meses para ofrecer sus últimos avances en relación a la Tecnología de Asistencia Remota.



¿Ha llegado este servicio a España?

Centros especializados como Claso Audiología ya ofrecían la opción de comprar un audífono en su página web. Fueron pioneros en abrir un ecommerce en este sector. Sin embargo, para realizar el ajuste y comprobar que todo estaba correcto, era obligatorio asistir a uno de sus centros. Con este revolucionario servicio, los ajustes se pueden llevar a cabo desde cualquier lugar y en cualquier momento acompañado de un audiólogo. A través de una sencilla aplicación móvil, se abre un mundo de posibilidades para evitar desplazamientos cuando no es posible pero siempre manteniendo el mismo nivel de atención y profesionalidad.



"Este avance también es ideal para aquellas personas con movilidad reducida o dificultades de transporte. También para las que tienen las agendas muy ocupadas y prefieren hacer estas visitas vía telemática".



La persona que elija la Tecnología de Asistencia Remota tendrá a su lado a un profesional para resolver todas sus dudas. En el caso de Claso Audiología, además, no quieren renunciar al trato personal con sus clientes. Por eso, la compañía continuará ofreciendo la posibilidad de ajustar los audífonos en cualquiera de sus centros y tendrá las puertas abiertas para recibir a todos sus clientes.



Es evidente que el confinamiento no es solo físico. Para una persona que no puede escuchar, todavía supone más barreras y limitaciones en su día a día. Sin embargo, gracias al uso de la tecnología y de la telemedicina, empresas como Claso Audiología cambian la realidad de la audiología para que todos escuchen buenas noticias.



