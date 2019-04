Philips presenta los resultados de su programa de telesalud con más de 100.000 pacientes en toda Europa

Publicado 02/04/2019 12:20:33 CET

· El Manual ACT@Scale (Advanceing Care Coordination & Telehealth Deployment at Scale) está disponible para mejorar la atención al paciente y reducir costes en una población cada vez más envejecida

· El análisis de proyectos de telemonitorización en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y España proporciona estándares de buenas prácticas para el despliegue a gran escala de programas de cuidados coordinados

San Sebastián, 2 de abril de 2019.- Royal Philips, líder mundial en tecnología de salud, ha presentado hoy los resultados a tres años de la iniciativa ACT@Scale durante la XIX Conferencia Internacional de Atención Integrada que se celebra en San Sebastián. El programa ACT@Scale es el primero de su clase que explora los procesos organizativos y estructurales necesarios para implementar con éxito servicios de cuidados coordinados y telemonitorización a gran escala. Los resultados a tres años del programa en seis regiones europeas ya están disponibles, junto con recomendaciones para las mejores prácticas en asistencia conectada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido un objetivo de reducción relativa del 25% en el riesgo de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas para 2025 en Europa[1]. La salud conectada es considerada por muchos gobiernos como una estrategia esencial para ofrecer una atención sanitaria más eficiente, continua y centrada en el paciente en un contexto de población europea cada vez más envejecida. Sin embargo, aunque se han implementado con éxito programas piloto de salud conectada a nivel local, suelen fracasar a la hora de desarrollarse a gran escala y aprovechar todo su potencial.

ACT@Scale se basa en las experiencias de éxito del programa ACT, aprovechando herramientas y métodos colaborativos contrastados para lograr mejorías, y está completamente alineada con los objetivos del Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable para implantar la atención integrada en pacientes con enfermedades crónicas. Este proyecto, apoyado por la Unión Europea, integra a 16 socios de ocho países, incluyendo 14 programas en seis regiones coordinados por Philips.

“El programa ACT @ Scale ofrece una metodología estructurada para impulsar la mejora de la calidad de la atención, con recomendaciones basadas en la evidencia a nivel europeo. Favorece la atención integrada y el desarrollo de la telesalud. Es un ejemplo claro del compromiso de Philips de ayudar a las instituciones sanitarias y los gobiernos, a implementar modelos de servicio innovadores que mejoran la vida de miles de pacientes crónicos y personas de edad avanzada, en diferentes entornos”, ha explicado Carla Kriwet, Líder de Negocio de Connected Care de Royal Philips. "Estamos muy ilusionados con dar a conocer los resultados de este primer estudio a gran escala, que se pueden replicar con éxito en toda la Unión Europea. Las sinergias entre nuestras líneas de negocio de Salud Conectada y Philips Research serán claves en la escalada de proyectos de alto impacto, de forma continua, junto con nuestros clientes".

Mejores prácticas de salud digital para despliegue a gran escala

El Manual ACT@Scale contiene recomendaciones para lograr el cambio de escala e incluye una serie de casos de éxito a modo de ejemplo. Identifica algunos de los mejores procesos, estructuras y formas de trabajo de seis regiones europeas, y sus revelaciones y recomendaciones pueden emplearse para elaborar un plan de diseño para proyectos de cuidados coordinados y telemonitorización en toda Europea y en otras regiones.

“No podemos subestimar los esfuerzos realizados por diferentes organizaciones sanitarias para implantar el cambio en sus prácticas. La salud conectada es disruptiva en muchos aspectos de la práctica sanitaria actual y superar la resistencia al cambio de profesionales de la salud, pacientes y familiares, así como gestores sanitarios y aquellos que financian la sanidad, no es una tarea sencilla”, sostiene el profesor Stan Newman, vicepresidente Internacional de la City University de Londres. “El manual ACT@Scale contiene una serie de recomendaciones importantes para lograr el cambio de escala y proporciona una visión impresionante sobre algunos de los mayores éxitos en Europa en cuidados coordinados y telemonitorización hasta el momento que podemos aprovechar para futuros proyectos”.

Entre las conclusiones del manual figuran las cuatro áreas consideradas como esenciales para crecer en escala y liderar la adopción de la innovación en cuidados coordinados y telemonitorización son: empoderamiento ciudadano, gestión de las partes interesadas y del cambio, selección de servicios y modelos de sostenibilidad y negocio.

Entre los ejemplos mencionados se incluye la plataforma de autocuidado online My Diabates My Way para pacientes escoceses, que ha logrado llegar a un gran número de personas. Actualmente 22.000 pacientes con diabetes en Escocia pueden acceder online a su historial médico para gestionar de forma más eficaz su enfermedad.

El enfoque estratificado del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) es otro ejemplo mencionado en el manual. Su programa integrado de intervención para pacientes con pluripatología permite llevar una vida más completa y mejorar los resultados clínicos a los pacientes con necesidades sanitarias y sociales complejas y en elevado riesgo de hospitalización o atención a domicilio. El programa ha conseguido llegar hasta 16.000 pacientes en toda la región mediante la adopción de soluciones tecnológicas que proporcionan acceso a planes de atención personalizada basados en guías clínicas y aprovechando datos del Registro Sanitario Electrónico.

Para más información sobre ACT@Scale, visite http://www.act-at-scale.eu y descargue el manual ACT@Scale sobre mejores prácticas y resultados aquí.

[1] http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention

Acerca Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa.

Acerca del Manual ACT@Scale

El trabajo que ha llevado a estos resultados proviene del programa ACT@Scale (Advancing Care Coordination and Telehealth deployment at Scale) que ha recibido financiación de la Unión Europea en el marco de su Programa de Salud bajo el acuerdo de subvención 709770. El contenido de este informe representa en exclusiva la visión de los autores y es su responsabilidad. No puede entenderse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea y/o la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación o cualquier otra institución de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer de la información que contiene.

Para más información, contacte con:

Catia Sofia Fernandes

Departamento de Comunicación de Philips Iberia

Móvil : 672 631 808

E-mail : catia.fernandes@philips.com

Kathy O’Reilly

Philips Group Press Office

kathy.oreilly@philips.com