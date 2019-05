Philips presenta VitalMinds, un novedoso enfoque no farmacológico para reducir el delirio en pacientes de UC

Publicado 10/05/2019 12:54:06 CET

· Esta solución se basa en la tecnología VitalSky, un Sistema de fototerapia personalizado aprobado por la UE como dispositivo médico

· VitalSky mejora la calidad del sueño en los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y reduce el delirio

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 2019.- Royal Philips, líder mundial en tecnología de salud, ha presentado VitalMinds, una solución integral diseñada para implantar en los hospitales un nuevo enfoque no farmacológico para el tratamiento del delirio. El componente fundamental de esta solución es VitalSky, un sistema de fototerapia concebido para uso clínico en unidades de cuidados intensivos (UCI). Este novedoso sistema cuenta con la marcado CE y está disponible en Alemania, Austria, Finlandia, Suecia y Suiza. Su presentación en España ha tenido lugar durante el XXI Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria celebrado en Santiago de Compostela y su lanzamiento en otros mercados europeos se producirá en los próximos dos años.

El reto del delirio en las UCI

El delirio es una alteración grave de las capacidades mentales que provoca pensamiento confuso y una menor conciencia del entorno. Se produce en entre el 30 y el 80 por ciento de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en la forma más común de disfunción cognitiva en medicina intensiva[1]. La aparición de esta alteración durante el tratamiento intensivo puede tener consecuencias importantes, puesto que duplica el riesgo de mortalidad de pacientes en UCI y triplica el riesgo de mortalidad durante los seis primeros meses desde el alta en el hospital[1,2]. A la vista de estos datos, las guías terapéuticas recomiendan realizar revisiones sistemáticas en los pacientes para detectar el delirio y la implementación de medidas no farmacológicas para prevenirlo, tales como movilizar a los pacientes durante el día e introducir medidas que favorezcan el sueño durante la noche[3].

“VitalMinds es un nuevo concepto que combina la gestión de luz y sonido, fototerapia para favorecer los ritmos circadianos, formación del personal de la UCI y servicios de consultoría para ayudar a los hospitales a reducir la incidencia del delirio y favorecer la recuperación de los pacientes en la UCI”, ha explicado Felix Baader, Business Leader de Monitorización y Analítica de Philips. “Este enfoque integral sigue las recomendaciones internacionales para unidades de cuidados intensivos y ayuda a los hospitales a alcanzar un cuádruple objetivo: mejorar la experiencia del paciente y del personal sanitario, alcanzar mejores resultados en salud y reducir los costes de la medicina intensiva”, ha añadido Baader.

Fototerapia personalizada con VitalSky

El sistema de fototerapia VitalSky incluye un programa eficaz para la gestión del ritmo circadiano que favorece los estados de sueño y vigilia en los pacientes. Este programa simula la progresión de la luz natural utilizando un espectro de luz blanca sin deslumbramiento generado por un gran techo LED luminoso. Las condiciones de luz se pueden adaptar a las necesidades de cada paciente. El sistema también proporciona iluminación de la máxima calidad para el entorno de trabajo, lo que genera condiciones favorables para el tratamiento de los pacientes.

Además, VitalSky incorpora funciones avanzadas como la opción de reproducir escenas naturales relajantes en vídeo. También está previsto incorporar en el futuro funciones de entrenamiento cognitivo. Los diferentes programas y ajustes se pueden seleccionar rápidamente a través de un interfaz de usuario portátil.

La tecnología de fototerapia del sistema VitalSky es un componente fundamental que ayuda a favorecer los ritmos circadianos de los pacientes y por lo tanto a salvaguardar sus horas de sueño.

La mejora del entorno reduce el delirio en pacientes

Los resultados recientemente publicados del estudio VITALITY, realizado por el Hospital Universitario Charité de Berlín, demuestran el importante papel que tiene una mejoría del entorno del paciente, incluyendo terapia de luz favorecedora de los ritmos circadianos, para el proceso de recuperación y la prevención del delirio en la UCI. Los resultados preliminares del estudio VITALITY muestran una reducción estadísticamente significativa del 39% en la incidencia del delirio en pacientes tratados en habitaciones modificadas en comparación con aquellos tratados en habitaciones estándar[4].

Si desea consultar más información sobre el estudio VITALITY, pulse aquí. Para más información sobre cómo Philips contribuye a prevenir el delirio, visite VitalMinds.

