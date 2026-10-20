Retroaging; ¿moda o medicina? La diferencia está en si se mide - Coeus Retroaging

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.- Cada vez que se aborda el retroaging en una conferencia, alguien plantea la misma pregunta: ¿se trata de una moda o va en serio? Desde COEUS Retroaging, la cuestión merece algo mejor que un eslogan. La respuesta es clara: una moda no se mide; una disciplina, sí. Todo lo demás es conversación de sobremesa.

Algo ha cambiado, y no lo dicen solo los expertos

La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) del Ministerio de Sanidad, presentada en noviembre de 2025, documenta algo histórico: entre los estudiantes de 14 a 18 años, el consumo de alcohol en los últimos treinta días bajó al 51,8 %, frente al 56,6 % anterior. Las borracheras durante el último mes descendieron al 17,2 %, frente al 20,8 %. Son mínimos desde el año 2000.

Y lo interesante no es únicamente el descenso, sino el motivo: la percepción de riesgo aumenta en todos los parámetros. Una generación entera ha dejado de asumir que el deterioro es el peaje inevitable de cumplir años.

El sistema llega tarde por diseño

La sanidad española es extraordinaria tratando lo que ya ha ocurrido: un infarto, una fractura, un tumor. Sin embargo, actúa cuando el problema ya tiene nombre. Entre “estar sano” y “tener una enfermedad” existen años en los que el cuerpo avisa y nadie escucha. Ese territorio intermedio es donde se desarrolla este trabajo. No en lugar de la medicina. Antes.

Lo que no se mide es marketing

Aquí está la línea que separa esto de una moda.

La edad cronológica es un dato administrativo: cuenta vueltas al sol y no admite discusión. La edad biológica es el estado real de los sistemas, y sí admite intervención. Se estima con relojes epigenéticos —como la metodología desarrollada por Steve Horvath—, analítica completa, composición corporal y pruebas de esfuerzo. Nada esotérico: laboratorio y protocolo.

Con 59 años cronológicos y 49 biológicos, medidos tras unos tres años y medio de protocolo, el dato adquiere especial relevancia porque es un resultado que se puede comprobar, repetir y, si sale mal, corregir.

La reversión de la edad biológica se expresa como ritmo, entre uno y dos años por cada año de programa bien ejecutado. Quien prometa una cifra cerrada en la primera visita vende otra cosa.

Y no hay atajos: ninguna molécula construye músculo si no se entrena fuerza, ni sustituye la proteína del plato, ni exime de dormir, moverse y revisarse con un médico delante.

Sí, todavía es caro. Y va a dejar de serlo

¿Es esto solo para quien puede pagarlo?

Hoy, en parte, sí. Y no es un escándalo, es la primera fase de casi todo. La cirugía cardíaca, la resonancia magnética o el análisis genético empezaron siendo excepcionales y carísimos, y hoy están en cualquier hospital. El segmento de excelencia no es el enemigo de la democratización: es el laboratorio donde una tecnología se valida, se estandariza y acaba bajando de precio. Lo que hoy se hace en una clínica de referencia será rutina dentro de diez años.

Y conviene recordar algo: lo que más mueve la edad biológica no es lo caro. Dormir bien, comer proteína de verdad, entrenar fuerza, moverse a diario y medirse una vez al año está al alcance de casi cualquiera esta misma semana. La tecnología acelera. No sustituye.

Por eso, la prioridad debe estar en formar antes que vender: principios antes que marcas.

Entonces, ¿moda o medicina?

El Retroaging no es una etiqueta comercial. Es la constatación de que envejecer bien se puede medir, seguir y corregir, y de que dejarlo al azar ha dejado de tener sentido.

No se trata de aparentar menos años. Se trata de llegar al final con las luces encendidas.

No vende esperanza. Vende trabajo.

Diego Suárez Liceras es fundador y presidente de COEUS Retroaging, Premio a la Mejor Clínica de Retroenvejecimiento más Avanzado de Europa (2026).

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Datos: Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 2025, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, 5 de noviembre de 2025.

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