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(Información remitida por la empresa firmante)

La revolución de los tratamientos para la obesidad llega a la consulta online: nace Lineva

Palma de Mallorca, 19 de octubre de 2026.

La plataforma española permite acceder a valoraciones médicas individualizadas y programas de seguimiento del peso desde casa, con profesionales colegiados y sin necesidad de desplazamientos para los trámites que pueden realizarse a distancia.

España, 19 de octubre de 2026. — El abordaje médico del sobrepeso y la obesidad está experimentando una transformación. La aparición de nuevas alternativas terapéuticas, el creciente interés por la salud metabólica y el desarrollo de la telemedicina están cambiando la manera en que los pacientes buscan atención profesional.

En este contexto nace Lineva (lineva.es), una plataforma española de salud digital que propone un modelo de atención médica online centrado en la valoración individual, el control del peso y el acompañamiento durante el proceso.

Según la última Encuesta de Salud de España publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad. Se trata de una realidad que plantea la necesidad de facilitar el acceso a una atención sanitaria adecuada y continuada.

El auge de los tratamientos GLP-1 abre una nueva etapa en el control médico del peso

El desarrollo de medicamentos basados en la acción del GLP-1 y de otras alternativas terapéuticas ha aumentado el interés por el tratamiento médico de la obesidad. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no todos los tratamientos son adecuados para todas las personas y que cualquier prescripción debe partir de una evaluación clínica individual.

La valoración de antecedentes, posibles contraindicaciones, enfermedades asociadas y necesidades de seguimiento resulta fundamental para establecer el abordaje más adecuado en cada caso.

Lineva nace con la intención de facilitar el acceso a ese proceso de valoración profesional mediante herramientas digitales, sin sustituir el criterio médico ni las consultas presenciales cuando resulten necesarias.

Una valoración médica que comienza desde casa

El funcionamiento de Lineva se basa en un proceso digital en el que el usuario facilita su historial de salud a través de un cuestionario clínico.

Esta información es revisada individualmente por profesionales médicos colegiados, entre ellos especialistas en Endocrinología y Nutrición y en Medicina Familiar y Comunitaria.

Tras la evaluación, el profesional determina las recomendaciones correspondientes, puede solicitar información adicional y valora las opciones terapéuticas apropiadas para cada paciente.

Cuando existe una indicación clínica y se cumplen las condiciones necesarias para una prescripción segura, el médico puede emitir una receta electrónica. La plataforma no vende ni distribuye medicamentos: cualquier tratamiento farmacológico prescrito debe obtenerse a través de los canales farmacéuticos legalmente establecidos.

Consultas puntuales y programas de seguimiento

Lineva ofrece dos modalidades de atención, destinadas a responder a necesidades diferentes.

Por un lado, una valoración médica puntual que permite recibir un informe individualizado sin contratar una suscripción.

Por otro, programas de seguimiento continuado que combinan supervisión médica, orientación sobre hábitos saludables y acompañamiento durante el proceso de control del peso.

Este modelo busca ofrecer una alternativa flexible a quienes prefieren gestionar su atención desde casa, manteniendo las decisiones clínicas en manos de profesionales sanitarios.

La tecnología como herramienta, no como sustituto del médico

Uno de los principios del proyecto es utilizar la tecnología para simplificar el acceso, la comunicación y el seguimiento, sin sustituir la intervención de profesionales cualificados.

«Queremos que una persona que desea cuidar su peso pueda acceder a una valoración médica seria de una forma mucho más sencilla. La tecnología permite eliminar trámites y desplazamientos innecesarios, pero las decisiones sobre la salud deben seguir estando en manos de los médicos», explica Enrique, fundador de Lineva.

La compañía plantea así una propuesta que une atención sanitaria y tecnología, con el objetivo de contribuir a una gestión del peso más accesible, personalizada y sostenible.

Sobre Lineva

Lineva es una plataforma española de salud digital especializada en valoración médica online, control del peso y programas de seguimiento personalizado.

Su modelo combina herramientas tecnológicas con atención prestada por profesionales médicos colegiados. Las recomendaciones y posibles prescripciones se determinan individualmente, según las necesidades clínicas de cada paciente.

Más información: https://lineva.es

Contacto de prensa: hola@lineva.es