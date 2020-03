Cómo saber si un seguro de vida cubre el coronavirus

Los seguros de vida cubren el fallecimiento por cualquier causa. Sin embargo, algunas compañías hacen ciertas excepciones, como las epidemias o las pandemias. Por eso, según elmejorsegurodevida.com es esencial repasar el contrato para saber si un seguro de vida cubre el coronavirus

Ya son cerca de 100.000 las personas infectadas por el coronavirus en todo el mundo. En España, ya hay más de 300 contagios. La información sobre el virus acapara los medios de comunicación y las redes sociales.

En este contexto, han surgido muchas dudas sobre cómo afrontar el COVID-19 o coronavirus. Las primeras preguntas fueron acerca de los seguros de salud; la patronal del sector en España, Unespa, confirmó que las empresas se harán cargo de los costes.

Después de esto, y dada la propagación de la enfermedad, ha surgido también la duda de si los seguros de vida cubren el coronavirus. Los expertos del portal elmejorsegurodevida.com explican que todo depende del contrato firmado y de la compañía.

Qué casos cubre el seguro de vida

En primer lugar, desde elmejorsegurodevida.com recuerdan que estas pólizas cubren el fallecimiento por cualquier causa. Hay muy pocos casos en los que la aseguradora puede negarse a pagar la indemnización, por lo que, en la mayoría de las situaciones, no hay de qué preocuparse. Accidente laboral, enfermedad, accidente de tráfico…: todo está cubierto.

No obstante, no todas las compañías funcionan de la misma manera. Hay algunas aseguradoras que no cubren el fallecimiento en ciertos casos. Para saber si un seguro de vida cubre el coronavirus, hay que comprobar que la póliza no excluya el fallecimiento por epidemias o pandemias.

La diferencia entre epidemia y pandemia

Es posible que el contrato establezca que, en caso de fallecimiento por epidemia o pandemia, el seguro de vida no lo cubrirá. Por ello, es importante conocer la diferencia entre estos dos términos:

- Una epidemia ocurre cuando una enfermedad contagiosa se propaga con rapidez entre una población concreta, según Médicos Sin Fronteras. Es decir, que afecta a mucha gente de una misma zona durante un tiempo determinado.

- Una pandemia es una epidemia que se ha propagado a regiones geográficas extensas. Por ejemplo, cuando un virus se extiende de un continente a otro y traspasa las fronteras nacionales.

Actualmente, el coronavirus está considerado una epidemia. De los cerca de 100.000 casos diagnosticados, la gran mayoría (unos 80.000) están en China, donde surgió el virus. Sin embargo, ya se han diagnosticado casos en otros 90 países, entre ellos España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que esta enfermedad tiene «potencial de pandemia», pero aún no lo es. Por este motivo, las autoridades recomiendan mantener la calma y no ponerse en el peor de los escenarios.

Las excepciones en los seguros de vida

En general, el seguro de vida cubre el fallecimiento por cualquier enfermedad o dolencia (cáncer, infarto…). En esos casos, la única excepción que puede presentarse, como explican desde el portal de seguros de vida, son las epidemias y las pandemias.

Por lo demás, hay muy pocos escenarios que no cubran estas pólizas, sea cual sea la compañía. Sin embargo, es importante conocerlos también:

Suicidio durante el primer año

La Ley 50/1980 establece que solo se cubre el fallecimiento por suicidio un año después de firmar el contrato. Es decir, al menos se debe haber pagado un año de seguro para tener derecho a la indemnización.

Conflicto bélico

Si el asegurado muere durante un conflicto bélico, la empresa puede negarse a hacerse cargo.

Falsedad o engaño en el cuestionario médico

Al contratar cualquier seguro de vida, la empresa realiza un cuestionario al posible cliente. En él, le pregunta por todas aquellas circunstancias que incrementan el riesgo de que suceda algo (por ejemplo, si fuma o tiene una enfermedad crónica). También preguntará por la profesión o por las aficiones, ya que practicar deportes extremos o tener un trabajo peligroso incrementan las probabilidades de que le ocurra algo.

Si el fallecimiento se produce por alguna causa que se omitió en el cuestionario, la aseguradora puede negarse a pagar. Por ejemplo, si se firmó que no se hacían deportes extremos y el asegurado fallece practicando alguno, los beneficiarios perderán el derecho a la indemnización. Por ese motivo, desde elmejorsegurodevida.com recomiendan ser honesto en el cuestionario y responder con la verdad.

Revisar el contrato

En caso de que se quiera confirmar que un seguro de vida cubrirá también el fallecimiento por coronavirus, hay que revisar las exclusiones del contrato. Si la póliza actual no cumple con las expectativas y no será útil llegado el momento, siempre se puede comparar y escoger una mejor.

Pese a la propagación del coronavirus, es importante no dejarse llevar por el pánico y cumplir con las recomendaciones de las instituciones sanitarias para prevenir el contagio.

