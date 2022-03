La telemonitorización cardiaca con BioTel Heart MCOT mejora la detección de la fibrilación auricular

- Como método de diagnóstico de monitorización remota, el dispositivo BioTel Heart MCOT de Philips detectó casi cinco veces más pacientes con fibrilación auricular en comparación solo con el Holter implantable (ILR)

- Los costes se redujeron casi ocho veces con la mejora de las tasas de detección y la reducción del riesgo de ictus secundario

- La monitorización cardiaca remota mediante el parche MCOT redujo el coste total por paciente con fibrilación auricular en 198.909 dólares (182.888 euros) en comparación con la monitorización sólo con holter implantable

- Los resultados validan el programa de monitorización cardiaca remota de 30 días como estándar de atención para los pacientes con ictus criptogénicos en comparación con la ILR

Madrid, 9 de marzo de 2022 - Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, ha presentado los resultados de un estudio que ha evaluado su plataforma de telemonitorización cardíaca MCOT como solución de monitorización ambulatoria de primera línea en pacientes que han sufrido un ictus criptogénico (ictus isquémico de etiología desconocida).

El estudio determinó que un programa de monitorización continua de 30 días realizado con el parche BioTel Heart MCOT de Philips, seguido de un holter implantable (ILR), mejora las tasas de detección de fibrilación auricular (FA) y ayuda a reducir el riesgo de ictus secundario debido al uso de nuevos anticoagulantes en sujetos con FA detectada por el parche MCOT. El estudio también demostró que el uso de la monitorización inicial con MCOT supuso un ahorro de costes casi ocho veces mayor, reduciendo el coste total por paciente con fibrilación auricular detectada en 198.909 dólares [1] (182.888 euros), en comparación con la monitorización, únicamente con ILR. Estos resultados refuerzan las recomendaciones para la monitorización prolongada del ECG en esta población de pacientes.

Se calcula que una de cuatro personas mayores de 25 años en el mundo, sufrirá un ictus a lo largo de su vida [2]. Casi un tercio de los accidentes cerebrovasculares isquémicos (resultado de coágulos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre al cerebro) se clasifican como criptogénicos, lo que significa que se desconoce la causa [3]. Estas situaciones requieren un trabajo de diagnóstico posterior al ictus para determinar la causa y evitar que se produzca un segundo ictus. La FA es una causa común y puede aumentar el riesgo de ictus en más de cinco veces [4], pero a menudo pasa desapercibida, ya que puede ser asintomática y se produce con poca frecuencia.

El estudio evaluó durante un año a una población de 1.000 personas que habían sufrido un ictus, para valorar las diferencias en los costes y los resultados de dos opciones de monitorización que están a disposición de los médicos en la actualidad, para ayudar a mejorar la atención a los pacientes y mejorar la eficiencia dentro del sistema sanitario.

Los resultados revelan que el uso del parche MCOT seguido de una ILR supone, en la mitad de los pacientes inicialmente no diagnosticados con FA, un ahorro global en los costes de atención de más de 4 millones de dólares (3,7 millones de euros). El dispositivo BioTel Heart MCOT de Philips detectó 4,6 veces más pacientes con FA que la ILR sola. Y en el caso de los pacientes con FA detectada, el coste por paciente fue significativamente menor cuando se utilizó el parche MCOT seguido de ILR (27.169 euros), que en el caso de los que fueron monitorizados sólo con ILR (209.774 euros).

"Las herramientas de diagnóstico que los clínicos utilizan para monitorizar a este grupo de pacientes juegan un papel importante a la hora de encontrar la causa del ictus y desarrollar un plan de tratamiento personalizado", explica Andy Broadway, director general de Monitorización y Diagnóstico Ambulatorio de Philips. "Esta nueva investigación confirma que el uso de BioTel Heart MCOT como primera línea de evaluación es más rentable y puede proporcionar el nivel necesario de confianza en el diagnóstico para ayudar a detectar y diagnosticar la fibrilación auricular y, potencialmente, prevenir un segundo accidente cerebrovascular".

Los pacientes fueron monitorizados durante 30 días y se incluyeron en uno de los dos segmentos de monitorización del estudio: el segmento en el que se utilizó el parche MCOT de Philips BioTel Heart seguido de la ILR en pacientes con FA no detectada durante 30 días, y el segmento en el que el Holter implantable sirvió como única herramienta de monitorización.

Soluciones de Philips en las vías de atención

Philips ofrece una completa cartera de servicios de diagnóstico y monitorización cardíacos ambulatorios clínicamente validados, así como soluciones para el cuidado de los accidentes cerebrovasculares que proporcionan análisis y gestión de datos líderes en el sector para ayudar a que la atención médica sea más completa, precisa y eficiente.

Estas soluciones tienen como objetivo conectar la información, las tecnologías y las personas en la atención cardiaca y del ictus, lo que permite a los equipos médicos trabajar con rapidez y actuar con decisión para ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Los resultados de la nueva investigación ilustran el firme compromiso de la empresa para seguir innovando en este campo.

Para obtener más información sobre la cartera completa de soluciones de cardiología de Philips que se presenta durante la Conferencia y Exposición Mundial de Salud HIMSS22, visite http://www.philips.com/himss y siga @PhilipsLiveFrom para obtener actualizaciones del #HIMSS22 durante todo el evento.

