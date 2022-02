Tratamientos naturales para la Artrosis y Artritis (Colágeno UC-II y Pea Palmitoiletanolamida)

Según los últimos estudios clínicos realizados por el equipo de JP Lugo valoró la eficacia y la tolerabilidad de UC-II® en un grupo de pacientes con artrosis y artritis de rodilla. Los resultados mostraron que el grupo UC-II® mostraba una mejoría estadísticamente significativa de los síntomas, al disminuir el dolor y la rigidez y mejorar la función articular

En ambos términos, se comprueba que comparten la raíz (artr/o, del griego articulación), pero los sufijos son distintos (-itis significa inflamación o infección, mientras que -osis significa degeneración o desgaste), de modo que indican problemas diferentes.

Así, la artritis es una inflamación que afecta a la membrana sinovial, que es un tejido firme y elástico que recubre el interior de las articulaciones y que reduce la fricción entre el cartílago y las otras estructuras del interior de la articulación.

La artrosis, en cambio, es una enfermedad crónica que consiste en la degeneración del cartílago que recubre las superficies óseas de la articulación. El cartílago es el tejido que recubre el hueso y ayuda a reducir la fricción ocasionada por el movimiento.

Recapitulando, en la artritis el rasgo principal es la inflamación y en la artrosis es el desgaste. Son dos enfermedades que cursan con dolor, en ocasiones hinchazón y rigidez, pero en la artrosis el dolor es de tipo mecánico, es decir, se desencadena con los movimientos y mejora con el reposo.

Es muy importante aportar a las articulaciones Colágeno Puro diariamente. Hay varios estudios clínicos que indican que consumir Colágeno UC-II con Ovomet regeneran los cartílagos, el liquido sinovial y el desgaste de las articulaciones. Cabe indicar el Colágeno de Kinoko life que contiene además acido hialurónico para lubricar las articulaciones.

En cuanto a la inflamación y el dolor en artrosis y artritis existen tratamientos naturales bastantes efectivos, entre ellos destacamos:

La palmitoiletanolamida (PEA) es una molécula que sintetizan las células del organismo de manera natural para protegerse de la neuroinflamación y el dolor.

Hay que agradecer a Rita Levi-Montalcini, el premio Nobel de medicina que describió su mecanismo de acción su trabajo.

¿Cómo actúa? Doble acción:

Analgésico: Agonismo por el receptor alfa activado de proliferación de peroxisomas (PPAR-α), que ha demostrado tener un papel fundamental en los mecanismos farmacodinámicos de la PEA para el alivio del dolor.

Antiinflamatorio: Reduce la actividad de las enzimas COX y NOS que inducen la inflamación.

Reduce la activación, degranulación y migración de los mastocitos, disminuyendo la producción de mediadores pro inflamatorios como TNF-α y las enzimas interleucinas. Reduce la sobreactivación de los astrocitos y las células gliales.

Estos efectos analgésicos y antiinflamatorios han sido demostrados en diversos estudios clínicos en pacientes con cuadros de inflamación y dolor crónico y/o neuropático. La dosis recomendada es de 400mg a 1200mg diarias. Una de las mejores Palmitoiletanolamida con estudios clínicos es Levagen con un 100% de pureza y efectividad probada. Destaca la marca Cannabite Pea Palmitoiletanolamida 400mg 120 capsulas por precio y su Pea Levagen.

La PEA no tiene efectos secundarios y por lo tanto su uso en estas indicaciones no está limitado como en el caso de antidepresivos, opioides, antiepilépticos y antiinflamatorios no esteroideos.

Beneficios clínicos positivos de la PEA en condiciones asociadas con el dolor

• Dolor en la región lumbar

• Dolor de ciático

• Osteoartritis

• Fibromialgia

• Síndrome del túnel carpiano

• Neuropatías periféricas: neuropatía diabética y neuropatía periférica inducida por quimioterapia

• Dolor neuropático: relacionado con ataques cardíaco y esclerosis múltiple

• Dolor dental

• Dolor pélvico y vaginal crónico

• Neuralgia posherpética

• Artrosis

• Artritis

