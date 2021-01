Vigo cuenta con el mejor oftalmólogo de España, según los Doctoralia Awards 2020

Estos galardones internacionales han reconocido al Dr. Daniel Villoria, especialista de Clínica Villoria, en Vigo, como el oftalmólogo mejor valorado de España, y es que estos galardones suponen un reconocimiento al trabajo de los profesionales de la salud en base a las valoraciones de sus pacientes y propios compañeros de profesión, según su trayectoria profesional, currículum y experiencia

Un año más la profesionalidad en el ámbito de la salud tiene reconocimiento.

El oftalmólogo Daniel Villoria, médico especialista en oftalmología de Clínica Villoria, en Vigo, se ha alzado con el premio Doctoralia Awards 2020, un reconocimiento al trabajo de los profesionales de la salud más destacados de distintas especialidades de España.

Estos premios internacionales puestos en marcha hace siete años de la mano de Doctoralia, el portal médico de salud más grande del mundo, cuentan con un gran reconocimiento dentro de la comunidad médica, y los ganadores de cada especialidad son seleccionados teniendo en cuenta la opinión de los pacientes, los propios compañeros de especialidad (según criterios como la profesionalidad, la experiencia y la trayectoria), y el propio reconocimiento por parte de Doctoralia, en base a su contribución en el servicio de “Pregunta al experto”, a la hora de resolver las dudas que los pacientes plantean sobre diferentes enfermedades en el portal médico.

Con más de 450 profesionales nominados, esta séptima edición de los premios es la que ha contado con mayor número de profesionales candidatos hasta la fecha.

Para el Dr. Villoria: “este premio es un honor y un motivo de orgullo al reconocer el trabajo y dedicación que cada día ponemos en el servicio a nuestros pacientes. Contamos con las técnicas y tecnología más innovadoras, porque no sólo se hace buena medicina en las grandes capitales". Además, añade, “este premio adquiere un mayor significado en un año atípico y no exento de dificultades en el que pusimos en marcha -en los meses de confinamiento- un proyecto de Consulta Oftalmológica Gratuita Online para aquellos pacientes que no quisieran desplazarse a los hospitales por miedo al contagio, una apuesta decidida por ofrecer el mejor servicio y acercarnos a nuestros pacientes en los momentos más complicados”.

El doctor Daniel Villoria, nacido en Pontevedra, ha sido nominado a estos premios en 3 ocasiones anteriormente. Se especializó en el Hospital Vall de Hebron en Barcelona y cursó formación en el prestigioso Hospital Moorfields de Londres. Ha prestado servicio en el Hospital de Povisa, y en la actualidad dirige la unidad de Retina de Clínica Villoria, centro médico familiar que fundó la Dra Carmen Villoria, con sedes en Vigo y Pontevedra.

