La Cámara Africana de la Energía desmiente el escándalo senegalés de USD $ 10 mil millones que nunca existió (I)

La industria del petróleo y el gas es bien conocida por ser una industria muy intensiva en capital. Compañías como BP, Exxon-Mobil, Saudi Aramco o Shell, de manera rutinaria aparecen entre los diez primeros puestos de las compañías más grandes del mundo por ingresos, y las cifras pueden ser tan grandes que causen confusión desde el punto de vista individual

Esa podría ser una posible explicación para el extravagante anuncio de la BBC Panorama sobre un presunto "escándalo" de USD $ 10 mil millones que tiene lugar en Senegal e involucra a los niveles más altos del gobierno y la mayoría de los principales actores del país en materia de petróleo y gas. Es esto o la mera necesidad de presentar una visión demasiado sensacionalista de los hechos para exaltar a la audiencia, lo que considero está por debajo de los estándares de un medio de comunicación tan respetado.

Si no, veamos. La historia de Panorama cubre la venta y adquisición de dos bloques de petróleo y gas en alta mar en Senegal por la empresa Petro-Tim, una compañía desconocida registrada en las Islas Caimán como una subsidiaria de otra de tipo fantasma llamada recursos de PetroAsia. Petro-Tim está controlado por Frank Timiș, un hombre de negocios rumano-asutraliano con una reputación bastante turbia, por decirlo de forma suave.

En 2012, el ex presidente Abdoulaye Wade y su ministro de economía, Karim Wade, aprobaron el acuerdo tras realizar supuestamente un gran due diligence y evaluar el "historial comprobado" de PetroAsia, que respaldó a Petro-Tim. Más tarde, Timiș vendió gran parte de su licencia a Kosmos Energy, otra conocida empresa de exploración con un historial impecable. Luego de que se realizaran descubrimientos masivos de gas natural en las dos licencias de la compañía, Timiș vendió sus acciones restantes a la compañía BP por un monto reportado de USD $ 250 millones y algunas "concesiones de regalías" no reveladas. Después de algún intercambio de acciones con Kosmos, hoy BP controla una participación operativa del 60% en las licencias Cayar Offshore Profond y St. Louis Profond, con Kosmos reteniendo el 30% y Petrosen, la compañía petrolera nacional de Senegal, que controla el 10% restante.

Ahora, la adquisición inicial de las licencias por parte de Timiș durante la administración de Wade podría haber ocurrido en circunstancias sospechosas, como alega la BBC, y ciertamente vale la pena investigar, algo que el presidente Macky Sall ya ha iniciado. Sin embargo, esa no es razón para demonizar a todo el sector petrolero del país y producir falsos alegatos que ponen en peligro el trabajo que se está realizando para desarrollar una industria con el potencial de traer una riqueza, empleos y desarrollo económico a esta nación.

Las Cifras

La BBC declara que BP pagó USD $ 250 millones por el paquete de acciones de Timiș de las dos licencias petroleras, pero que además de esa cifra considerable, Timiș todavía tenía derecho, o “podría recibir”, según nos dice el narrador, a cualquier parte entre USD $ 9 y USD $ 12 miles de millones de dólares en regalías, según el precio por millón de unidades de gas natural de la terminal británica. El reportero decidió redondear la cifra a USD $ 10 mil millones, sin más motivo que hacer que el título de la historia sea más atractivo, creo.

Ahora, pongamos esa cifra, que supuestamente se pagará a un solo individuo, en perspectiva. El producto interno bruto anual de Senegal en 2017 ascendió a USD $ 16.37 mil millones. Desde un punto de vista corporativo, BP, que se ubica como la séptima compañía más grande del mundo, registró ganancias récord en 2018, más que duplicando las de 2017, por una suma de USD $ 12.7 mil millones.

Analizando estos valores, la declaración de que BP acordó pagarle a Timiș la suma de USD $ 10 mil millones como regalías por su antigua participación minoritaria en dos licencias de gas natural que no están en producción en Senegal no solo es extravagante, sino que es irresponsable, y revela una un profundo desconocimiento de cómo funciona la industria del petróleo y el gas.

Es un tanto irónico que cuando, durante el reportaje de media hora, el periodista de la BBC muestra al diputado opositor Mamadou Lamine Diallo, una hoja de papel con el logotipo de BP que el periodista afirma es una hoja de pago de regalías debidas a Timiș (BP afirmó "no reconocer el documento mostrado que hace referencia a estas cifras"), la reacción del Sr. Diallo es de incredulidad, mirar a su alrededor y repetir la frase "¿es esto cierto?" varias veces. Bueno, es una pregunta que vale la pena hacer, porque no puede ser verdad. Como declaró BP, y los estándares de la industria lo confirman, "las cifras de regalías potenciales a las que se hace referencia en el programa son totalmente inexactas y exageradas más allá del ámbito de la realidad". Cualquiera que sea el acuerdo de regalías que tenga con Timiș, sería menos del 1% de lo que Senegal recibiría. Y algo que es muy importante, cualquier pago no afectará de ninguna manera la parte recibida por Senegal”, ya que se pagaría con la participación en las ganancias de BP y no se la robarán a los pobres senegaleses, como se afirma en la historia.

La Agenda

Además, este informe es injustamente perjudicial en varios frentes. Perpetúa una imagen de la inevitable corrupción crónica en las empresas africanas que tantos líderes africanos, incluido el presidente Macky Sall, han estado trabajando para revertir promoviendo el buen gobierno y la transparencia.

Además, hace peligrar los esfuerzos realizados en los últimos años por la actual administración senegalesa para promover el desarrollo de una industria de petróleo y gas que ayude a sacar a millones de personas de la pobreza y llevar el desarrollo económico a la nación. Causa incertidumbre para los inversores y plantea inestabilidad política. Perpetúa la imagen de que la industria petrolera es intrínsecamente destructiva para naciones africanas como Senegal, ignorando pruebas considerables de lo contrario, y mancha la reputación de algunas de las compañías más reguladas del mundo al acusarlas de apoyar intencionalmente tratos corruptos cuando toda la información y el acuerdo han sido presentados y evaluados por la Comisión de Bolsa y Valores en los Estados Unidos y otras instituciones de supervisión sin generar ninguna controversia. Finalmente, busca atacar el trabajo realizado por el presidente Macky Sall para promover la inversión extranjera y el desarrollo económico en Senegal.

