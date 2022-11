El 25 de noviembre se celebra el Poblenou Open Night en Barcelona

El 25 de noviembre Poblenou Urban District celebra el Open Night con una extensa programación en torno al arte, la creatividad, la tecnología, la gastronomía y la música

- El próximo viernes 25 de noviembre, Poblenou Urban District celebra una nueva jornada nocturna con más de cuarenta actividades programadas.?

- De 19.00h a 00.00h el público se podrá pasear por las calles del Poblenou, visitar diferentes espacios y, a través de diferentes rutas, estar actualizado de todo lo que ocurre en el distrito creativo de Barcelona.

Es indiscutible que actualmente el barrio de Poblenou de Barcelona es reconocido como uno de los emplazamientos más destacados en el ámbito europeo por acoger empresas y emprendedores que desarrollan sus actividades en torno a la creatividad, el arte y la tecnología.

Por eso la asociación Poblenou Urban District organiza dos veces al año un encuentro abierto a todos los públicos para dar visibilidad al talento creativo del barrio y fomentar la actividad económica del distrito. La primera cita, el Poblenou Open Day, ocurre a finales de primavera y la segunda, el Poblenou Open Night, a mediados de otoño.

Esta novena edición del Poblenou Open Night, evento cocreado por Poblenou Urban District y los socios, presenta de 19.00h a 00.00h un amplio abanico de actividades culturales y promociones especiales organizadas por más de cuarenta espacios: galerías de arte, centros de creación, estudios de artistas, productoras audiovisuales, centros de formación, espacios gastronómicos, tiendas y hoteles.

Actividades destacadas de Poblenou Urban District:

‘Urban Block Party’, una celebración del décimo aniversario de Poblenou Urban distrito y ATIM

Para celebrar el décimo aniversario de Poblenou Urban District y ATIM un tramo de la calle Zamora se transformará a través de la música en directo y una instalación lumínica de Protopixel. Nada más entrar, los visitantes encontrarán dicha instalación, a modo de pórtico, acompañada de una propuesta musical con tres generaciones de DJ's que han pinchado en los mejores clubs de Barcelona; Javier Verdes, Sama Yax, Dadame y Dubby Aniol. La comida irá a cargo de Deligotesen con su propuesta de gastronomía mexicana.

‘Light Art Party’ de BAU

En el nuevo Edificio Granada de la escuela BAU Centro Universitario de Barcelona, se podrá ver otra instalación lumínica creada por el alumni del Máster en innovación audiovisual, acompañada de una programación musical con DJ's y un punto de venta con litografías, ilustraciones, merchandising y objetos creados por los artistas del Windows Art Circuit de Poblenou Urban District.

Principales actividades de los socios en 5 rutas:

Una ruta por muestras de arte, tecnología y animación

Una de las rutas que los asistentes al Poblenou Open Night no se pueden perder es la que agrupa las galerías de arte, museos, centros de formación, creación y estudios de artistas. Entre las actividades destacadas de este recorrido, se encuentra la jornada dedicada al mundo del cine, el 3D, el concept art, la animación y los videojuegos en FX Animation, la exposición de arte floral de The Green Dimension, las exposiciones y talleres gratuitos de fotografía en Fundación Palo Alto o la exposición de piezas de cerámica ilustradas por Javier Mariscal en The Folio Club.

Disfrutar de la danza y el teatro en plena noche

Onair, la escuela de danza aérea más reconocida de Poblenou, vuelve a la programación del Poblenou Open Night con el espectáculo 'Bendito Reset', una muestra del talento del centro con una puesta en escena que surge de sus propias creaciones. Para quienes ese día prefieren asistir al teatro, el Teatre Nacional de Catalunya y la Sala Beckett ofrecerán descuentos en las entradas, solo disponibles para las funciones que se lleven a cabo durante el Poblenou Open Night. En algunos casos hasta del 50%.

La gastronomía, uno de los platos fuertes del Poblenou Open Night

Sin duda la gastronomía es uno de los grandes reclamos del Poblenou Open Night, y es que un gran número de bares y restaurantes del distrito pondrán en marcha sus fogones con una oferta especial de platos, menús, bebidas y cócteles en algunos casos especialmente diseñados para la ocasión. La lista de opciones es muy amplia: bodegas con tapas, cocina mediterránea, asiática, sudamericana, vegana, argentina, italiana, tailandesa, hamburguesas o bocadillos.

Música en directo de todos los estilos

La música prácticamente será el hilo conductor de toda la programación del Poblenou Open Night y estará presente en todos los espacios, ya sea en formato de concierto en directo o como sesión de DJ. Uno de los conciertos más destacados tendrá lugar en el Novotel de la mano del dúo Manual Dualicy con un repertorio de versiones de estilos como el pop, el jazz o el rock con arreglos creativos y grandes dosis de improvisación. Otra fiesta casi imprescindible será la organizada por el recién inaugurado hotel The Hoxton Poblenou, la ‘Urban Night On Wheels’, donde la música, la pizza y los deportes sobre ruedas serán los protagonistas.

Calma y bienestar entre edificios y recintos industriales

En este Poblenou Open Night encontraremos la programación de The Team Home que ofrecerá a los asistentes una valoración de la composición corporal, consejos de salud física según los resultados y una planificación para la mejora de los objetivos. Beyoo Marina también abrirá las puertas de su residencia de estudiantes ofreciendo clases de yoga gratuitas.

Sobre Poblenou Urban District

Poblenou Urban District es una asociación privada sin ánimo de lucro, formada por profesionales, empresas y organizaciones del sector creativo y cultural del Poblenou, fundada en 2012 con la finalidad principal de impulsar y promocionar la comunidad creativa y cultural del Distrito y posicionar a Poblenou como el “Distrito creativo y cultural de Barcelona”.

