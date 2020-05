El aceite de orujo de oliva disminuye la obesidad

El estudio realizado por investigadores de UIC Barcelona y de la Universidad de Sevilla pone de relieve, además, el valor biológico y nutricional del orujo de oliva como alimento funcional

Barcelona, 19 de mayo de 2020.- Investigadores del Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Dra. Rosalía Rodríguez y la Dra. Marta Pérez, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), han publicado recientemente un estudio confirmando que el Aceite de Orujo de Oliva rico en compuestos triterpénicos (POCTA), introducido en la dieta, produce una disminución significativa de la obesidad y las complicaciones vasculares e inflamatorias en ratones obesos. Además, dado que el POCTA ha sido obtenido a partir de un subproducto del aceite de oliva, el orujo, considerado como producto de desecho industrial, este estudio contribuye a aumentar su valor biológico y nutricional como alimento funcional, siendo su principal fuente de compuestos bioactivos, los ácidos triterpénicos, como el ácido oleanólico.

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una comparativa durante 10 semanas en ratones con dos tipos de dietas, una dieta alta en grasas saturadas, la llamada grasa 'perjudicial' y otra, con el mismo aporte calórico, pero con aceite de orujo de oliva. Trascurrido este tiempo, se observó una disminución significativa del peso (alrededor del 30 %) de los ratones alimentados con POCTA respecto al grupo que se siguió alimentando con la dieta alta en grasa.

Este estudio demuestra por primera vez que el POCTA, "no solo reduce el peso corporal de animales obesos, sino que disminuye la grasa corporal (tejido adiposo), la inflamación hepática, mejorando a su vez, la resistencia a la insulina y la disfunción vascular asociadas con la obesidad", explica la investigadora de la US Carmen María Claro Cala.

Estos estudios preliminares en animales proporcionan una información muy importante sobre el uso tradicional del aceite de orujo de oliva como alimento funcional debido a su contenido en ácidos triterpénicos, tales como el ácido oleanólico y el ácido maslínico, como moléculas bioactivas. No obstante, la investigadora señala que "antes de poder establecer el potencial terapéutico de estas moléculas, se deberían realizar ensayos clínicos controlados para poder llegar a conclusiones sobre su acción en humanos y repercusión sobre la salud".

Otros aceites en el mercado

A diferencia de otros tipos de aceites, como el de coco o el de palma, el aceite obtenido del orujo de la aceituna, producto olvidado en los últimos años, ha demostrado ser una fuente de moléculas bioactivas con gran potencial terapéutico sobre la obesidad y de las disfunciones metabólicas desarrolladas con el Síndrome Metabólico. El aceite de orujo, así como sus triterpenos, ya demostró efectos beneficiosos en patologías cardiovasculares como la hipertensión arterial, según estudios previos de la Dra. Rosalía Rodríguez. Los resultados del presente estudio "abren una nueva línea de investigación en el marco de la dieta Mediterránea y en el manejo terapéutico de la obesidad y sus complicaciones", añade la investigadora.

Para este trabajo se contó con el Servicio General de Investigación de Biología, ubicado en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) Celestino Mutis. Por otro lado, el aceite de orujo de oliva fue proporcionado por la empresa Natac Biotech S.L.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

En caso de estar interesados en contactar con esta especialista:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación

de las facultades del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 600 90 55 38 / 65

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès