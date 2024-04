Acomoda Textil presenta su nueva colección de cojines para palets

(Información remitida por la empresa firmante)

El diseño de espacios exteriores ha experimentado en los últimos años un cambio hacia lo sostenible y natural

Alicante, 17 de abril de 2024.- El diseño de exteriores ha cambiado en los últimos años. Las tendencias cambian y aparecen nuevos elementos de decoración que se dirigen hacia un enfoque sostenible como los cojines para palets o materiales reciclados como la madera.



Tras lanzar su nueva colección de cojines para palets y colchonetas para tumbonas, la tienda online Acomoda Textil se ha convertido en una de las mejores valoradas para comprar artículos de decoración para espacios al aire libre.



Innovación en cada lanzamiento

Si hay algo que caracteriza a este comercio electrónico es su capacidad para innovar y ofrecer la mejor calidad a sus clientes. Es por ello que apuestan por productos 100% confeccionados en España y con materiales de primera calidad.



Su última colección de cojines y colchonetas están fabricados con loneta, 70% algodón y 30% poliéster con relleno de espuma picada. "Todo perfecto. El envío ha sido muy rápido y venía muy bien empaquetado. La calidad de los cojines para sofá de palets me sorprendió, 100% recomendable", apunta una de sus clientas en el portal web DistritoDigital.



Además, piensan en todo y en todos. Su nueva colección está diseñada tanto para espacios exteriores como para interiores. No solo para particulares, también para restaurantes y pubs. Al ser resistentes al agua y al sol, son ideales para jardines, terrazas, piscinas y negocios de hostelería.



Los cojines para sofá de palets y las colchonetas para tumbonas son más que simples accesorios. Son la combinación perfecta de comodidad y estilo. Con una amplia gama de colores, es muy fácil encontrar el producto que refleje al 100% la personalidad del cliente: desde colores atrevidos como el azul o el pistacho, hasta colores más neutros como el beige o el arena.



Calidad-precio garantizado en cada compra

Acomoda Textil es reconocida por su compromiso con la excelencia y la plena satisfacción del cliente. La empresa ofrece una amplia variedad de diseños en colchonetas y cojines para tumbonas, destacando por la durabilidad y la elegancia de sus productos.



Su equipo de atención al cliente se distingue por brindar asesoramiento personalizado, asegurando una experiencia de compra excepcional. Además, comparado con otras empresas del mismo sector, los alicantinos ofrecen envío gratuito en 24 o 48 horas y la posibilidad de devolución dentro de los 30 días, brindando a los clientes flexibilidad y comodidad. "La calidad es genial y no he tenido ningún problema con el envío. Recomendable 100% a todo el que busque calidad a precio razonable. Sin duda, volveré a comprar en el futuro", apunta otro de sus clientes.



Acomoda Textil no solo está transformando el diseño de exteriores, sino que está redefiniendo la manera en la que se disfruta de los espacios al aire libre.







Contacto

Nombre contacto: Acomoda Textil

Descripción contacto: Acomoda Textil

Teléfono de contacto: 623 47 42 17