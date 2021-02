La agencia de marketing digital Sr. Potato, gran triunfadora del SaludFestival 2020

La agencia de marketing digital de Madrid se ha alzado con cinco galardones y el reconocimiento a la Agencia con mejor creatividad en el SaludFestival 2020. Sr. Potato consolida así su posicionamiento como una de las agencias independientes más premiadas en nuestro país

Sr. Potato, la agencia de marketing digital, ha participado por primera vez en el SaludFestival y ha obtenido cinco premios y el reconocimiento a la Agencia con mejor creatividad SaludFestival 2020.



En concreto, Sr. Potato ha conseguido los siguientes galardones: el premio a mejor creatividad en Spot Web; de Bodegas Beronia, mejor creatividad en pieza gráfica; de Room Mate Hotels y tres premios con el proyecto internacional “Cute Solar: Cultivando el Sabor de Europa en invernaderos solares”; premio a la mejor ejecución en Spot TV, al mejor uso del mensaje en campaña internacional y a la mejor aportación al desarrollo de la marca.



“Estamos muy contentos por todos los premios conseguidos en el SaludFestival. Ponen en valor, no solo el trabajo de todos los grandes profesionales que forman parte de Sr. Potato, sino también de los clientes que han confiado en nosotros, ya que trabajamos mano a mano con ellos”, afirma Patricia Ballesteros, Brand Manager de Sr. Potato.



Con apenas cinco años de vida, Sr. Potato ha logrado hacerse un hueco en el complicado mundo de las agencias de marketing digital, cómo acreditan sus cinco premios en el SmileFestival o el Premio Platino y Agencia del año de la XIV edición del PubliFestival.



En palabras de David De Silva, CEO y Digital Business Strategist de Sr. Potato: “Estos premios son fruto de todos estos años de trabajo, donde hemos demostrado que hacer otro tipo de publicidad es posible y necesario”.



Pese a estar especializada en Marketing digital, Sr. Potato ofrece un amplio abanico de servicios que abarcan desde el diseño de identidades corporativas, al Marketing de influencia y en Redes Sociales a opciones más complejas como la consultoría de Business Inteligence o el Social Seling. Además, ha realizado proyectos para importantes clientes nacionales e internacionales y ha prestado servicios de consultoría y marketing a clientes de sectores tan diversos como el de la hostelería o la restauración, así como el de la alimentación y bebidas, pasando por la automoción o la banca.



El Festival

SaludFestival tiene como principal objetivo destacar a nivel internacional a los profesionales del sector publicitario y del marketing y de la comunicación, así como a los anunciantes.



El jurado, compuesto por Juan Julián García Gómez, Javier Mir Gubern, Gema Arias, Daniel Campo, Tania Riera, Sergio Rodríguez, Raquel Ayestarán y Oscar Bilbao, ha estado presidido por Juan Ramón Plana, Irene de la Casa Diezama y contado con Marcos del Quinto, ejecutivo especialista en marketing y ex vicepresidente de The Coca Cola Company, como presidente de honor del jurado.



Por primera vez, la gala se celebró de manera online, a través del perfil de Facebook de SaludFestival para preservar la seguridad de los premiados debido a la situación de la COVID 19. Entre los galardonados se encuentran el grupo musical Ventusta Morla o el chef Martín Bersategui.







Contacto

