COMUNICADO: Las aplicaciones móviles más demandadas para empresas

¿Todavía se preguntan si es necesario tener una aplicación para su empresa o negocio? Aquí les despejamos dudas y les hablamos de los profesionales de Zapp-Studio que desarrollan aplicaciones muy por encima de los estándares de calidad y de viabilidad que ofrecen otras grandes compañías.

Madrid, 22 de febrero de 2018.- En los años 80 la pregunta que se hacían muchas empresas era si se necesitaban correos electrónicos y el tiempo fue el que dió la respuesta a esta cuestión tan esencial. Ya en la década de los noventa la pregunta fue si era o no indispensable contar con una web, ya que muchos creían que era un mero escaparate que no servía para nada, otra vez ha sido el tiempo el que ha respondido sobre esta necesidad y hoy en día la pregunta que muchos se plantean es si una empresa necesita o no de una aplicación.

La respuesta es unánimemente afirmativa, se precisan aplicaciones para la gestión de las empresas, para aumentar su productividad, para que en ella los clientes puedan consultar sus pedidos y actividades, para poder reservar citas y encuentros y mucho más.

Los teléfonos móviles han pasado a ser fundamentales en nuestras vidas y las aplicaciones empresariales figuran en ellos sea cual sea la implicación que se tenga en ellas. Si hasta hace poco las empresas dudaban de la necesidad de las aplicaciones, hoy saben que no contar con ellas es quedarse atrás en la evolución digital y sin estas pierden mercado, aunque claro está, necesitan de aplicaciones desarrolladas para cada caso.

Las aplicaciones personalizadas para empresas hacen crecer la eficiencia profesional

No existen aplicaciones generales y si lo hacen son agrupadas en ámbitos de trabajo según las funciones de una empresa, por ejemplo, agencias de viajes u hospitales, pero estas nunca cuentan con el elemento personalizador que marca la diferencia en las gestiones.

Las marcas y las empresas también han entrado a formar parte de estos móviles que son los compañeros de viaje de todos nosotros, el lugar donde se guarda toda la información personal y lo han hecho con estas aplicaciones que desarrollan profesionales como los de Zapp-Studio, que a fuerza de desarrollar aplicaciones para empresas de distintos nichos de mercado han comprobado como crece la eficiencia profesional, contribuyen a que se puedan tomar decisiones a tiempo real y a tener una visión global del problema, sea donde sea que se encuentren los responsables de la empresa o de sus distintas secciones.

Con una aplicación personalizada, la información empresarial puede llegar a los lugares donde antes era inimaginable, lo que repercute clarisimamente en el rendimiento y en la productividad. Los costes empresariales se ven reducidos y las ventas, en cambio, aumentan, de modo que una aplicación es mucho más que un valor añadido que puede marcar la diferencia con las empresas de la competencia.

Una aplicación genera mayor interés por los productos o servicios que las empresas ofrecen

A través de una aplicación móvil se puede estar en contacto en todo momento con los clientes y los trabajadores de la empresa, permitiendo una comunicación efectiva, rápida y segura.

Mientras que los empleados podrán minimizar esfuerzos y organizar y gestionar mejor su tiempo, los clientes estarán más satisfechos e informados, pero la empresa también se beneficiará de crear una interacción entre estos y los clientes potenciales, ya que de hacerlo a través de una aplicación se genera mayor interés por los productos o servicios que se ofrecen y una mayor confianza.

Como las aplicaciones móviles están disponibles siempre, los clientes van a poder acceder a ella con solo clicar sobre un icono en su dispositivo móvil y esto es algo que todos prefieren sobre tener que escribir direcciones en los buscadores para entrar en una página web.

Los usuarios podrán ver los productos y leer las condiciones más rápidamente y seguro que esto influirá en su determinación de compra y es que además, una aplicación también es una herramienta publicitaria en sí misma, ya que está en el corazón mismo del sistema que más usan los clientes, sus teléfonos móviles, de modo que las ofertas, descuentos e incentivos que se lleven a cabo los recibirá el cliente a tiempo real.

Información para empresas: contar con un servicio integral es siempre lo más indicado

El Desarrollo de aplicaciones móviles para empresas es un trabajo que solo pueden llevar a cabo profesionales cualificados que pongan la tecnología al servicio de cada caso y que realicen aplicaciones para todas las plataformas (iOS, Android, Wearables, Apple TV) y como en el caso de los expertos de Zapp-Studio lleven a cabo diseños cuidados y con los estándares de calidad y de viabilidad que muy pocas otras compañías pueden ofrecer.

Contar con un servicio integral es siempre lo más indicado. El primer paso que ofrecen estos profesionales es una consultoría tecnológica en la que tras un estudio minucioso del nicho de mercado de la empresa se asesorará sobre las estrategias a seguir, colaborando estrechamente con esta.

Después de esto y sirviéndose de un ejercicio de brainstorming se pasa a diseñar una interfaz de usuario que el cliente habrá de modificar o de aceptar para pasar a la etapa más compleja técnicamente, que es la del desarrollo de la aplicación.

En última instancia se pasa a crear un plan de marketing para difundir la aplicación en los canales adecuados, pero antes, todas estas aplicaciones se habrán asegurado mediante CYBER SECURITY, ya que toda precaución es poca para tener a salvo la información de cada aplicación.

El marketing móvil de la empresa ya estará en los smartphones y tablets de clientes y trabajadores y con ello la marca o empresa se habrá personalizado todavía más.

Las aplicaciones más populares que ayudan a gestionar todos los aspectos de la vida

Vamos encaminados a formar parte de una sociedad en la que será muy importante tener un buen móvil, no para uso recreativo, sino solo para tener en él las aplicaciones profesionales que se requieran, aunque a nivel de ocio estas también están invadiendo espacio en los dispositivos hasta poder afirmar que todo lo que antes teníamos como páginas web destacadas como favoritas, ya lo tenemos en los móviles a modo de aplicaciones.

El año pasado las aplicaciones más populares fueron Runtastic Sleep Better, una app que ayuda a dormir, a medir las horas de sueño, a avisarnos de cuando debemos ir a la cama, etc. Otra aplicación muy popular fue Fitness Ejercicio Para Mujeres que ayuda a estar en forma, da recetas de comidas saludables y cuenta las caloría a quemar a diario y cuántas se consumen entre otras cosas; así como el Calendario Menstrual, la Grabadora de llamadas de Voz y otras más, sobretodo relacionadas con el mundo de las finanzas.

Está claro que la pregunta que se hacen algunas empresas sobre si es necesario tener o no una aplicación ya se puede considerar una pregunta fuera de lugar, dado el modo en que las aplicaciones nos ayudan a gestionar todos los aspectos de la vida. El futuro ya está aquí, y para diseñarlo hay que contar siempre con los mejores.

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing