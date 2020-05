Aprender con la Inteligencia Artificial y la Neurociencia en tiempos del COVID-19

Adimat, una herramienta virtual de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de primaria y secundaria

Hoy las herramientas digitales cobran una relevancia especial en las aulas como grandes facilitadoras de la enseñanza y del aprendizaje. Con el COVID-19, estar más cerca del alumno y poder hacer seguimiento de la evolución es una de las principales necesidades de la escuela.



En tiempos de confinamiento, muchos docentes están descubriendo los beneficios y el potencial de las herramientas digitales, no solo para llegar hasta la casa de cada uno de sus alumnos, sino también para ser capaces de hacer un mejor seguimiento de la evolución de sus aprendizajes.



Disciplinas como la neurociencia o los desarrollos en inteligencia artificial, hacen que hoy sea posible y facilitan su día a día. El reto de finalizar con garantías el curso académico es toda una realidad.



Para el aprendizaje de las matemáticas, Edebé ofrece la aplicación para el aprendizaje de la Matemáticas Adimat para los alumnos de Primaria y Secundaria con la colaboración de Google for Education. Adi (Adaptativo, Digital e Inteligente) es una herramienta que permite al docente, de forma muy visual e intuitiva, atender la diversidad del aula y respetar el ritmo de aprendizaje del alumno.



El docente puede decidir en todo momento cómo usar adimat, y adaptarlo a su propia metodología y para cada grupo y alumnos concretos, de manera totalmente flexible. El asistente detecta las dificultades en la resolución de las actividades, y guía al estudiante paso a paso, de manera interactiva, personalizada y motivadora. Para optimizar el aprendizaje, también analiza los resultados de aprendizaje individuales y del grupo en su conjunto para ofrecer al profesor la sesión de trabajo más adecuada, así como los resultados de cada alumno para que adapte la sesión de trabajo individual.



Adimat distinción INNOVA en SIMO Educación 2019, integra la sincronización con el ecosistema de Google for Education compuesto con la plataforma de colaboración y comunicación G Suite for Education y los dispositivos Chromebook.



Desde hace años, la digitalización de las aulas es una clara apuesta de Edebé. Alianzas y acuerdos con distintos agentes del sector les han permitido afianzarse en este proyecto. Desde su compromiso y responsabilidad por apoyar y acompañar a la comunidad educativa en esta difícil etapa y ofrecen las mejores herramientas digitales para seguir #EducandoDesdeCasa.



