Arranca el camino de los Tech & Programmatic Skills Awards 2022

Galardón Tech and Programmacit Sikkls Awards 2022. - Skiller Academy

Se presenta oficialmente el calendario de la 4ª edición de los Tech & Programmatic Skills Awards que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Por delante quedan 6 meses donde se elegirá a los candidatos y el selecto jurado que se ocupará de dar a conocer el fallo en la Gran Gala

Como viene siendo habitual en el sector de la publicidad, se acaba de confirmar el 15 de septiembre como la celebración del gran escaparate que suponen los Tech & Programmatic Skills Awards, el evento que premia al mejor talento del curso. Se trata de un largo e intenso proceso que moldeará el talento del futuro de la tecnología y la publicidad.



Organizado por la academia que lleva su nombre, los premios nacieron en 2019 como un evento que buscaba destacar el talento humano tras la tecnología. Año a año han acudido destacados miembros de la política, del cine y de la publicidad.



Pero quienes realmente acaparan la atención son los candidatos, o dicho de otra manera, los mejores estrategas que terminarán siendo la inspiración de otros tantos talentos. Para así, a su vez, impulsar el crecimiento del sector.



A partir de esta misma semana ya se pueden presentar las candidaturas a través del formulario de la landing de los premios. Será la mejor oportunidad para reconocer la excelencia, es por ello que os animamos a uniros al proceso o a proponer a aquellas o aquellos que merezcan estar por su reciente labor profesional.



El jurado está compuesto por cargos importantes de empresas determinantes del sector, que además serán impulsores del certamen, como: Didomi, Invibes, Placebo, Pubmatic, Smartme Analytics, ADMan, Nielsen o Zeotap. Serán los encargados de elegir, por su experiencia y criterio, a las y los mejores del año en curso.



Las cinco categorías serán: Perfomance Manager, Rookie, Yield Media, Data Master e Innovación (ProcureTech, UrbanTech, HRTech y Metaverso/Blockchain). En cada una de ellas se concederá un oro y una plata.



A mediados de septiembre (jueves 15) se anunciarán los ganadores desde el Centro Nacional de Golf en Madrid. Pero antes se espera un emocionante recorrido de 6 meses donde se presentarán las candidaturas, se elegirá el selecto jurado y, finalmente, se dará a conocer el fallo de los premios en la gala.



LISTA PROVISIONAL DEL JURADO



• Alberto Hernandez (Data Privacy, Consent & Preference Management de Didomi)



• Isabel Flores Ruiz (Country Manager de Zeotap Spain)



• Jorge Palacios (Country Director de Invibes Spain)



• Josep Tribó (Founder de ADman Media)



• Mónica Gómez Vázquez (COO de Placebo)



• Miguel Fernandez-Gil (Director, Publisher Development, Southern Europe and MENA de PubMatic)



• Lola Chicón (CEO & Founder de Smartme Analytics)



CALENDARIO SKILLS AWARDS 2022



• MAYO > Apertura de candidaturas.



• JULIO > Comunicación de la lista final de jurados de los premios.



• AGOSTO > Behind The Scenes.



• SEPTIEMBRE > Reunión del Jurado y Fallo de los premios. Gran Gala de entrega de premios. Comunicación sobre el evento y los ganadores en medios.







