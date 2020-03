Así se contrata una hipoteca 100% online durante la cuarentena

Según los expertos de RN Tu solución hipotecaria, la situación en la actualidad invita a la cautela y prudencia por la cuarentena ante el coronavirus, que tiene a la población española confinada. En este sentido, muchos usuarios, que quieren comprar una nueva vivienda, se preguntan si es posible realizar la contratación de una hipoteca online. Y la respuesta es que sí

Las entidades bancarias han tenido que modificar sus procesos para adaptarse a la nueva situación y que el potencial hipotecado puede encontrarse con varios obstáculos que pueden retrasar la firma de la operación. En este sentido, todos aquellos que busquen financiación para adquirir una vivienda, bien durante este periodo de crisis sanitaria o más adelante, pueden comparar distintas ofertas y pedir financiación a los bancos que se ajusten a sus necesidades.

Eso sí, tramitar estas hipotecas tiene que hacerse mayoritariamente a distancia. Y es que para respetar al máximo el confinamiento, prácticamente todos los bancos piden no acudir a las sucursales si no es estrictamente necesario. De este modo, muchos de los pasos para llevar a cabo la solicitud pueden realizarse por teléfono o vía online: la solicitud de información, el envío de documentos que acrediten la solvencia del cliente, la documentación más básica etc.

Las hipotecas online son aquellas en las que todos los trámites previos a la firma ante el notario se realizan por internet, desde rellenar el formulario hasta enviar todos los documentos necesarios para la formalización de la misma.

En cuanto al resto de características, una hipoteca online y una tradicional son calcadas. Son contratos por los que una entidad de crédito concede un préstamo a un tercero para la adquisición de un bien, que queda en garantía sobre dicho pago bajo unas determinadas condiciones y durante un plazo concreto. Ambas modalidades se rigen por la misma normativa y están sujetas a los mismos requisitos de protección del consumidor.

En líneas generales, la revolución digital ha llegado a todos los rincones de la sociedad y el sector financiero no se ha quedado atrás. El modelo de cliente está cambiando y esto facilita que, en momentos complicados como los actuales, se puedan seguir realizando algunos trámites para que la parálisis económica no sea devastadora.

Según Ricardo Gulias, director de RN Tu solución hipotecaria: “Las hipotecas online están a la orden del día y se puede hacer la tramitación incluso en situaciones compleja como la que vivimos actualmente con la cuarentena por la crisis del coronavirus”. Por eso, explica: “Contar con un comparador hipotecario se antoja más fundamental que nunca para ver cuáles son las mejores ofertas que se ajusten al interés del cliente”.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de préstamo hipotecario? Principalmente, suelen ofrecer productos con condiciones más ventajosas que los de las entidades tradicionales y su proceso de contratación es, como no podía ser de otra manera, más ágil y algo más veloz.

De esta manera, al disponer de una estructura de costes más pequeña, estas opciones suelen ofrecer condiciones económicas más ventajosas para los contratantes, con unos tipos de interés más atractivos, ya que esta tiene que hacer frente a una serie de costes de alquiler de oficinas, de gestión de documentos o de personal, que repercuten en el cliente.

Por otra parte, con una hipoteca online no solo se puede ahorrar dinero, también tiempo. Ni para encontrarla ni para contratarla nadie se tendrá que desplazar a ningún banco. Tampoco ajustarse a un horario de oficina o esperar, solo tienes que visitar las webs de las diferentes entidades. Al estar toda la información en Internet, resultará más sencillo y rápido evaluar las diferentes ofertas del mercado y optar por la que consideres más oportuna. Se tendrá la posibilidad de hacerlo cómodamente desde cualquier lugar en cualquier momento.

Por último, uno de los factores a los que apelan determinadas personas a la hora de no contratar una hipoteca online es la transparencia. Sin embargo, una característica de este tipo de productos es que toda la información sobre los mismos está detallada de forma exhaustiva en la web de las entidades que los ofrecen.

