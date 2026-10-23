La Asociación Española de Montes de Piedad premia a la Fundación Canaria Yrichen por su labor de inclusió

Premio Presea 2026 - Entrega de diploma y medallón conmemorativo - FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2026.

Los Montes de Piedad asociados a Presea reconocen con este premio la labor de esta entidad en el tratamiento ambulatorio de conductas adictivas desde 1989

La Asociación Española de Montes de Piedad (Presea) ha celebrado en la sede de la Fundación La Caja de Canarias el acto de entrega del Premio Presea 2026, que querido poner en valor en esta ocasión el compromiso de la Fundación Canaria Yrichen con la sociedad canaria.

El acto ha contado con la participación de Manuel Lobo Cabrera, vicepresidente de la Fundación La Caja de Canarias; Ramón Alba, presidente de Presea; Davinia Ramírez, directora de la Fundación Canaria Yrichen; así como con la presencia de los directores de los Montes de Piedad que forman parte de la asociación, integrada por Fundación Bancaja, Fundación Ibercaja, Fundación La Caja de Canarias, Fundación Montemadrid, Fundación Unicaja, FUNDOS (Fundación Obra Social de Castilla y León) y Unicaja Banco. El Premio Presea es un galardón que aspira a reconocer iniciativas que promueven la inclusión plena, con especial énfasis en la inclusión financiera.

El jurado ha concedido la distinción a la Fundación Canaria Yrichen por su impacto positivo en el ámbito del tratamiento ambulatorio de conductas adictivas desde su fundación en 1989.

El vicepresidente de la Fundación La Caja de Canarias, catedrático de Historia, agradeció la elección de Las Palmas de Gran Canaria y de la propia Fundación como sede de la tercera edición de los premios Presea y para reconocer la labor social de la Fundación Yrichen en favor de la inclusión. Manuel Lobo ha hecho hincapié, además, en el gran peso específico de los Montes de Piedad para financiar la Obra Social de las entidades en que se integran. Este explicó que los Montes de Piedad son entidades financieras sin ánimo de lucro con más de tres siglos de historia en España (y raíces europeas del siglo XV, como los Montes italianos y las Arcas de Misericordia). Nacieron para promover el crédito social, solidario y combatir la usura, ofreciendo préstamos pignoraticios (con garantía de prendas) sin interés a las clases más vulnerables. El primero en España de carácter moderno fue fundado en Madrid en 1702 por el sacerdote Francisco Piquer. “Ahora la Asociación Española de Montes de Piedad, entidades que han modernizado sus estructuras y su funcionamiento al siglo XXI introduciendo las mejoras tecnológicas que se precisan, agrupa a los principales Montes de Piedad de España para impulsar la innovación, la inclusión y la mejora del crédito prendario”.

Por su parte, el presidente de Presea puso el foco en el compromiso de todos sus asociados, con mención destacada para La Fundación La Caja de Canarias en su rol de entidad anfitriona del acto de entrega del Premio Presea 2026, para contribuir a la construcción de una sociedad en la que nadie quede excluido. Asimismo, Ramón Alba expuso que “el Premio Presea ha venido para quedarse porque sentimos como deber moral visibilizar la labor de entidades que mejoran nuestra sociedad a través de las finanzas éticas".

Davinia Ramírez, directora de la Fundación Canaria Yrichen agradeció el reconocimiento a la labor que realizan a través de un premio del que valoran especialmente el valor de la visibilidad que otorga a sus proyectos, en especial a la Casa de Acogida Maday, que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caja de Canarias. “Estos espacios ayudan a crear conciencia y ayuda a poner la lupa en los problemas de adicción que sufre una parte de nuestra población, estar todos más alerta y para que estas personas encuentren una mano tendida que les ayude en su situación”, expuso Ramírez. “También nos permite a acernos a estas personas, que tienen nombre y apellido, y que con un poco de ayuda, un poco de orgullo propio y cariño, consiguen salir adelante”, añadió. Davinia Ramírez estuvo acompañada por Cristina Benítez, responsable de varios proyectos de Yrichen.

El Premio Presea, que en su primera edición reconoció la labor de la Fundación Secretariado Gitano y en su segunda edición la labor de FEVADIS, es un galardón que distingue la trayectoria notable de una persona jurídica en el ámbito de las finanzas justas y sostenibles.

En esta ocasión el jurado del Premio Presea ha estado compuesto por D. Fernando Fernández Morales (director general de la Fundación La Caja de Canarias), Dña. Irene Suárez Sánchez (directora del Monte de Piedad de la Fundación La Caja de Canarias), D. Juan Antonio Martínez de la Fe (Investigador, historiador y escritor), D. Juan Carlos López Díaz (director de Dimensión Social de CECABANK), D. Maximiano Trapero Trapero (Catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y D. Ramón Alba Blanco (director de MonteCredit).

El acto de entrega del Premio Presea ha tenido lugar en el marco de una Asamblea General de la Asociación Española de Montes de Piedad en la que las entidades asociadas han explorado nuevas vías de colaboración con otros stakeholders del sector y han asentado los pilares de un Premio Presea 2027 aún más ambicioso.