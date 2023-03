Atalanta y Abogadas cancela 50.000 euros en Lérida en solo 2 meses en el juzgado de lo mercantil número 6

(Información remitida por la empresa firmante)

Lérida, 15 de marzo de 2023.

Atalanta y Abogadas: expertas en derecho concursal, especialistas en la ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores para empresas

Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especializado en derecho concursal, administración y mediación concursal.



Uno de los casos más recientes atendidos por Atalanta y Abogadas es el de Ares una chica de Lérida que comparte su experiencia:



"Me llamo Ares, soy de Lérida, tenía un restaurante que me funcionaba muy bien hasta que llegó la pandemia y empecé a acumular deudas que no podía pagar, la verdad es que fue muy duro. Empecé a buscar por internet soluciones a mi caso, y entre los cientos de despachos di con Atalanta y Abogadas, buscaba especialistas fiables y desde el primer momento me decidí por ellas por la confianza y la amabilidad que me transmitieron, en mi situación tan angustiosa y sin salida sentí que había encontrado mi tabla de salvación. Además me comentaron que había entrado en vigor una nueva ley concursal y me permitía cancelar mis deudas en un espacio de tiempo muy corto, como así ha sido, en solo 2 meses soy libre para empezar de nuevo sin cargas, gracias. Animo a todo el mundo que tenga deudas que no pueda pagar que se meta en el proceso y pueda empezar de nuevo en un tiempo récord".



Desde el despacho de Atalanta y Abogadas se ha destacado que la nueva ley concursal permite a las personas con deudas salir del proceso en un corto espacio de tiempo, como así ha sido con Ares en solo 2 meses.



La experiencia de Ares es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.



Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.



¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.



Atalanta y Abogadas, cuenta con oficinas en toda España y tienen 100% casos de éxito.



Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes



