Audi Creativity Challenge inspira más de 11.000 estudiantes en una conferencia de Edurne Pasaban

Más de 11.000 alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y CFGM de diferentes colegios españoles han asistido a la conferencia digital de Edurne Pasaban que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha organizado Audi Creativity Challenge

Bajo el título de ¿Por qué todos debemos escalar nuestra propia montaña?, la famosa alpinista vasca ha transmitido su aprendizaje vital a través de las experiencias vividas en la alta montaña, en entornos llenos de incertidumbre y cambios, como los que se viven actualmente en nuestra sociedad.



Con su inspiradora historia, llena de lecciones de vida y de superación personal y profesional, Edurne Pasaban ha cautivado a los alumnos y las alumnas que han participado en esta sesión digital. “El afán de superación, el inconformismo, el trabajo en equipo, la perseverancia y la pasión para cumplir con éxito nuestros objetivos es clave, tanto para superar la montaña como para afrontar todos los retos que nos plantea la vida en diferentes ámbitos”, ha sido uno de los mensajes que ha transmitido en su conferencia.



Edurne ha hecho también hincapié en lo importante que es el apoyo de nuestro entorno más próximo para superar cualquier dificultad en nuestra vida, y ha puesto como ejemplo la experiencia personal de la depresión que sufrió con 31 años y lo fundamental que fue para ella la ayuda de la familia, amigos y profesionales para superar esa enfermedad y el tabú que hay sobre la misma en la sociedad.



Igualdad de género hoy para un mañana sostenible

Ese ha sido el lema del Día Internacional de la Mujer de este año. Para una edición tan especial como esta, Audi Creativity Challenge buscaba una conferenciante también muy especial. Y la encontró en la primera mujer en completar la ascensión de las 14 montañas más altas del planeta (los 14 ochomiles).



Para Audi Creativity Challenge, compartir la experiencia vital de Edurne y sus claves para superar los obstáculos pueden a ayudar a los jóvenes a gestionar las incertidumbres y dificultades que aparezcan en su recorrido educativo, profesional o personal.



Y también en las cuestiones de género, ya que para Edurne “las montañas no entienden de sexo, no saben si va a escalar una mujer o un hombre. Las posibilidades para escalar y hacer cualquier cosa en el mundo de la montaña y en la vida en sí para una mujer y un hombre es lo mismo. Las montañas no ponen dificultades, pero si nuestro entorno y nuestra sociedad”.



Además, el concepto de sostenibilidad asociado a su figura puede animar también a los equipos participantes a superar el reto propuesto para su 7ª edición: ¿Cómo innovar en el ámbito de la sostenibilidad para no comprometer el futuro de nuestra sociedad y nuestro planeta?



José Miguel Aparicio, director de Audi España ha señalado también “Hemos querido lanzar este reto a nuestros jóvenes porque necesitamos su talento y creatividad para pensar cómo hacemos un mundo libre de emisiones, más sostenible, más eficiente y más respetuoso con la sociedad y nuestro medio ambiente. Y sus ideas y propuestas nos ayudarán a innovar en sostenibilidad para construir un futuro mejor”.



Sobre Audi Creativity Challenge

Audi Creativity Challenge es una iniciativa social y educativa de Audi España, que busca potenciar el valor de las ideas creativas, fomentar las actitudes innovadoras y apoyar el talento de los jóvenes españoles. Esta iniciativa impulsa la cultura del esfuerzo, el espíritu colaborativo y la competitividad basada en valores de equipo. Y ayuda a los participantes a identificar y poner en valor su potencial creatividad, aprender cómo funciona el proceso creativo y entrenar sus capacidades para innovar y comunicar.



En sus seis ediciones anteriores, ha contado con la participación de más de 2.000 equipos y 7.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, que han presentado sus proyectos para dar respuesta a los diferentes retos de innovación planteados en los ámbitos social, educativo, cultural y de la movilidad.







