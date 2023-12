Barcelona se proclama como el destino favorito de los españoles para estas Navidades

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de diciembre de 2023.

El top 5 de destinos lo cierran Palma de Mallorca, Madrid, Alicante y Tenerife, de acuerdo con los datos de reservas de la plataforma de movilidad OK Mobility. Una clasificación que demuestra la predilección de los españoles por las grandes ciudades, así como por las zonas costeras e insulares, para pasar la Navidad. Los vehículos pequeños son los más demandados para estas fechas, con un 36% de las reservas de alquiler

La llegada de la Navidad significa un momento de celebraciones familiares, lo que también conlleva uno de los principales periodos de desplazamientos del año. Durante estas fechas, muchos españoles deciden disfrutar las vacaciones con sus familias o aprovechan para viajar. Por ello, la demanda de diferentes medios de transporte se dispara. En este contexto, OK Mobility, la plataforma de movilidad global, ha realizado un análisis que señala que Barcelona es el destino favorito de los españoles para estas Navidades, con un 21,3% de las reservas de vehículos de alquiler para este destino.



La ciudad condal posee un gran atractivo cultural y arquitectónico, lo que le permite posicionarse en el primer lugar del ranking de ciudades más demandadas para este periodo festivo, de acuerdo con los datos de reservas de la compañía de movilidad. En segunda posición, se encuentra Palma de Mallorca, con un 13,9% de reservas nacionales para estas fechas. La capital balear es uno de los principales destinos turísticos para los visitantes internacionales, pero, durante estas fechas, los españoles también optan por visitar esta ciudad, que ofrece unas temperaturas más amables para esta época del año.



La tercera posición de la clasificación la ocupa Madrid, que ha sido seleccionada por el 9% de los viajeros para estas semanas. Asimismo, la capital española lidera, en lo que va de año, la ocupación hotelera en nuestro país, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Finalmente, el ranking lo cierran Alicante y Tenerife, con un 6,8% y un 5,6%, respectivamente. Esta clasificación demuestra una predilección de los españoles por las grandes ciudades, así como por las zonas costeras e insulares, para pasar la Navidad.



Othman Ktiri, fundador y CEO de OK Mobility, ha señalado que "uno de los principales valores de nuestra compañía se centra en mover a las personas y ofrecerles la libertad de poder desplazarse a donde quieran. En este sentido, nos complace enormemente contribuir a que los españoles lleguen a sus destinos durante estas fechas tan familiares". "Además, y mediante una red formada ya por 70 OK Stores en 15 países, continuamos creciendo y expandiéndonos para seguir llevando nuestras soluciones de movilidad a cada vez más personas en todo el mundo", ha concluido Ktiri.



Coches pequeños para moverse por ciudad

Por otra parte, el análisis elaborado por OK Mobility señala que los vehículos pequeños son los más demandados para estas fechas, con un 36% de las reservas. Este tipo de vehículos están pensados para viajes cortos, con un máximo de cuatro pasajeros y son perfectos para moverse por ciudad. En segundo lugar, los españoles escogen los SUV (35%), un tipo de coche que ofrece una mayor versatilidad para realizar viajes más largos. Por último, el 9,8% de los viajeros escoge un vehículo compacto para sus desplazamientos.







