El bitcoin se convertirá en un "refugio de valor" pese a su caída, según un experto de UIC Barcelona

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de UIC Barcelona Pablo Agnese cree que el precio del bitcoin mantendrá "una tendencia creciente", con "correcciones temporales" como la de las últimas horas

Agnese atribuye el desplome de esta moneda digital a la situación política y social que está viviendo Estados Unidos y al hecho de que grandes inversores "hayan retirado ganancias del 'boom' previo"

Asegura que la demanda de la criptomoneda está aumentado entre la "gente de a pie" pero recomienda "ir con prudencia" a la hora de invertir

Barcelona, 12 de enero de 2021.- El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de UIC Barcelona Pablo Agnese ha asegurado que la criptomoneda se convertirá en "un refugio de valor" como tradicionalmente han sido los metales, "principalmente el oro y en menor medida la plata".

A raíz de la caída en las últimas horas de esta moneda digital, la mayor desde el pasado mes de marzo, Agnese ha afirmado que el precio del bitcoin "seguirá teniendo una tendencia creciente, si bien con correcciones temporales como la reciente" debido a "la incertidumbre continua de la covid-19, la inestabilidad política y un dólar débil en los próximos años".

Para el experto, este descenso del valor de mercado del bitcoin "posiblemente tenga mucho que ver con el endeble estado político y social que está viviendo Estados Unidos", pero también con el hecho de que grandes inversores en criptomonedas "hayan retirado ganancias del 'boom' previo, como ya sucedió en enero de 2018".

Agnese ha explicado que el precio de esta criptomoneda responde a varios factores, entre los que ha destacado el "gran factor especulativo, debido a su componente altamente tecnológico y disruptivo", la "gran incertidumbre" a la que está sumida la economía internacional, el "incierto escenario" post-electoral en Estados Unidos y la "tecnología subyacente y el valor que puede crear".

Según el experto, "a mayor incertidumbre, mayor es la demanda" de moneda digital, aunque todavía es "muy reciente y tiene que superar varios 'tests'".

Agnese considera que éste puede ser una buena ocasión para invertir en criptomonedas, ya que "siempre es un buen momento para diversificar y tener un plan B". Sin embargo, ha advertido a los inversores que "no es bueno tener todos los huevos en la misma canasta" y ha recomendado "no invertir lo que no se está dispuesto a perder".

El profesor de UIC Barcelona ha comentado que "la demanda del bitcoin comienza a tener mayor llegada a la gente de a pie". En este sentido, ha recordado que "es muy fácil para la persona de a pie participar en las criptomonedas y cada vez la gente se anima más", aunque ha recomendado "ir con prudencia". "No hay que descartar el gran comportamiento especulativo, que puede dar quebraderos de cabeza a aquellos que no están acostumbrados a esta volatilidad y riesgos", ha recalcado.

Pese al interés creciente por las criptomonedas, Pablo Agnese ha dejado claro que "no son un medio de cambio sino dinero potencial", por lo que "a lo mejor nunca lleguen a ser dinero". Además, ha señalado que "los gobiernos siempre pueden tirar del cable y matar su proyección, como han hecho con el oro, que en el pasado llegó a ser confiscado porque representaba una amenaza al 'status quo' del dinero papel".

En caso de estar interesados en entrevistar a este especialista pueden contactar con:

Nestor Cumplido

ncumplido@uic.es

Comunicación Facultades Campus Barcelona

T. +34 932 541 800 / 657 751 133

ext. 4251

Immaculada, 22

08017 Barcelona

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una propuesta universitaria que hoy acoge a unos 7.800 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cuatro aulas de empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas universitarias.