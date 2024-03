El Cabildo hace gala de una Ecoisla 2030 justa, inclusiva, ecológica y participativa

(Información remitida por la empresa firmante)

Con una visión que integra las dimensiones social, económica y medioambiental, el Cabildo de Gran Canaria reafirma en el I Simposio Ecoisla Gran Canaria 2030 su voluntad de avanzar en el desarrollo sostenible de la isla con las personas y su bienestar en el centro

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 2024.- El Cabildo de Gran Canaria cerró este viernes en INFECAR Feria de Gran Canaria, el I Simposio Ecoisla Gran Canaria 2030, un espacio que puso de manifiesto la apuesta decidida de la institución insular por una isla sostenible, justa, inclusiva y participativa, a través del alineamiento del ideal de Ecoisla Gran Canaria a la Agenda 2030 internacional de Desarrollo Sostenible que transforme nuestra realidad y, sobre todo, no deje a nadie atrás. Este primer simposio sirvió además para mostrar los avances del alineamiento de la institución insular, entre otros su propio mecanismo presupuestario, a los objetivos y metas de la Agenda Gran Canaria 2030.



"La visión necesariamente multidimensional, integral y holística del desarrollo sostenible impregna nuestro ideal de Ecoisla Gran Canaria. De ahí que no se puedan desligar los avances en las metas asociadas a la dimensión Prosperidad, con más de la mitad de nuestro presupuesto insular, del resto de las dimensiones y metas de la Agenda 2030 que, directa o indirectamente, inciden en el bienestar de las personas, siempre dentro del ámbito de competencias del Cabildo, que no incluyen los pilares centrales del estado del bienestar como son la sanidad, la educación, las pensiones o las prestaciones por desempleo", subraya Jorge Pérez Artiles, director de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y coordinador de la Agenda 2030 en la institución insular.



El simposio constó de casi una veintena de ponencias y dos talleres, en cuatro días que pusieron de relieve experiencias a nivel local, estatal y estratégico, como aprendizaje para avanzar en la Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030. Raúl García Brink y Jorge Pérez Artiles desgranaron la estrategia insular de cumplimiento de la Agenda 2030, foto que completaron Octavio Mederos, con la alineación presupuestaria, Ana M. Moreno Mederos, abordando el foro multiagente o alianza de agentes de un territorio, y Johner Perdomo explicando cómo construir indicadores para el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 en Canarias.



José Correa Pernas, trató la aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito local, desde su experiencia en la Red Española de Entidades Locales por la Agenda, visión que completó con el taller vespertino del martes. El especialista en comunicación de la Agenda 2030, Óscar Toro, intervino en dos ocasiones, en la primera dando claves sobre cómo comunicar ideas complejas y en la segunda tratando el papel relevante de los medios de comunicación.



Al hilo de la exposición de José Ramón Sobrón Perea sobre la implicación de la ciudadanía en la gobernanza pública como factor estructurante para el éxito de la estrategia de desarrollo sostenible, se compartieron las experiencias de Sant Boi en Barcelona (José Ángel Carcelén Luján y Francisco Gutiérrez Marchena) o Vitoria (Beatriz García-Moncó Piñeiro), ambos referentes españoles de cómo hacer de la Agenda Urbana el elemento activador de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.



David Padrón Marrero e Irene Bello Quintana completaron la visión de la Agenda 2030 a nivel canario desde dos perspectivas. Padrón desde su mirada de responsable en la anterior legislatura de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, como director general, además de su perfil como académico de la Universidad de La Laguna. Bello, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, resaltó la importancia del asociacionismo de las asociaciones y entidades del Tercer Sector para involucrar a la ciudadanía en la transformación real de las islas y el Planeta.



El Foro de Empresas ODS y Agenda 2030, iniciativa de la mano de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, se dirigió a empresas canarias en busca de sensibilizarlas en materia de sostenibilidad y la implementación de la agenda global. Isabel Castillo, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, explicó el trabajo que están haciendo las empresas españolas para impulsar la Agenda 2030 en España, mientras Alexis Robles, del Grupo Innovarias, presentó la normativa ISO en materia de aplicación de la Agenda 2030. Finalmente, este primer foro empresarial analizó casos de éxito de las empresas grancanarias en una mesa redonda final.



El broche final del Simposio cerró con una decena de iniciativas de entidades públicas y privadas de Gran Canaria que se alinean con la Ecoisla Gran Canaria. Hablamos de Gran Canaria Mosaico, estrategia insular de prevención de incendios; La Jaira de Ana, granja-escuela educativa del municipio de Agüimes; Escuelas de Lucha Canaria, que adentran a la infancia en nuestro deporte vernáculo y patrimonio cultural; Ruta del Vino de Gran Canaria, producto enoturístico de la isla; el proceso participativo en la Plaza de la Villa de Santa Brígida, para facilitar soluciones participativas al mamotreto de Santa Brígida; la apuesta de SPAR Gran Canaria con el producto local y de kilómetro 0; Emplea Verde Gran Canaria de Foresta, reforestación de especies vegetales autóctonas a través de un plan de empleo; la Comunidad Energética de la Zona Industrial de Arinaga, una solución colectiva de energía sostenible para el sector empresarial de la Zona Industrial de Arinaga; el diagnóstico y estrategia insular de igualdad en el sector de la cultura en Gran Canaria; y la cerveza Jaira Seaclouds, elaborada con agua de niebla.



Este primer Simposio se ha realizado con la colaboración de GESPLAN, INFECAR Feria de Gran Canaria y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que impulsó el ‘Foro de Empresas ODS y Agenda 2030’.



