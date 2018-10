COMUNICADO: Canarias Confidencial; un periódico para todos los canarios y para los que vienen a Canarias

Publicado 10/07/2018 17:45:35 CET

Se presenta el periódico digital hecho para absolutamente para todos los canarios, que buscan noticias y hechos relacionados con la comunidad autónoma. Ubicado en la dirección: www.canariasconfidencial.com, totalmente gratuito y accesible. Pondrá un ojo crítico y neutral en cada artículo, que ayudará a tener una visión lo más objetiva posible, en cada primicia que se redacte. Acercará a todos los habitantes, la imagen y el sentir de Canarias, en pro de los beneficios y la fuerte cultura que los mueve

Lo hará de una forma directa y sencilla, alejándose de la manipulación y la influencia política. Para ello contarán con profesionales redactores y posteriormente con varias verificaciones para conseguir una noticia neutral y objetiva que transmita un mensaje totalmente verídico.

Un espacio para la cultura y la tradición, en el cual, se encontrarán tanto cápsulas como artículos especializados de información sobre las costumbres y lugares interesantes repartidos por todo el archipiélago.

Nace de la necesidad de crear un espacio dónde albergar toda la información posible relacionada con el territorio canario. Un lugar donde no haya omisión ni segregación de noticias que vaya contra determinados intereses o no resulte del impacto que se considere adecuado para generar audiencia. Canarias Confidencial se ha creado para ofrecer la verdad y la realidad tal y cómo es.

En tiempos en los que la verdad periodística está siendo expuesta a dudas y a denuncias por estar directamente influenciada por las bases políticas. Donde la manipulación está a la orden del día con fines lucrativos e ideológicos, Canarias Confidencial da un paso adelante por sostener la dignidad y el verdadero concepto del periodismo, que siempre ha sido: informar.

La actualidad canaria merece información sin filtros, con la que poder dar a conocer todos los sucesos y hechos importantes y relevantes, sea del sector que sea, y que puedan afectar o beneficiar a los habitantes de la comunidad autónoma. Canarias Confidencial, será el periódico digital del sentir del pueblo canario, un lugar donde poder encontrar la actualidad tal y cómo es. Y dónde encontrar información interna y cultural fidedigna de una forma sencilla.

No nace de una ideología, ni con bases partidarias de determinados partidos políticos. Nace de la necesidad de dar información fiel a los hechos, en tiempo real y redactado sin florituras que no digan nada, sino todo lo contrario. Es un espacio de información para todos, sin caer en lenguajes técnicos que no se expliquen en el mismo momento de la lectura de éstos. Será un espacio donde cada noticia, sea del ámbito que sea, está escrita para conseguir el total entendimiento de los lectores y con ello, conseguir transmitir el absoluto conocimiento de la actualidad.

Canarias Confidencial es la nota diferencial en el periodismo canario, gracias a su compromiso con la verdadera información y auténtico periodismo, hoy en día, en horas bajas, debido a la gran cantidad de medios de comunicación creados a partir de un interés ajeno a la verdad, siempre buscando los intereses alternos.

El único interés de este periódico digital es que se conozca Canarias y que los canarios y canarias conozcan la verdad de lo que ocurre en todo el territorio autonómico. Y tratarán las noticias desde la objetividad y la verdad, sin atender a intereses, ni a posibles represalias políticas. La verdad de la actualidad canaria está en manos de un periódico digital que la cuidará y la llevará como su único y más importante principio.

Contacto

Nombre contacto: Fernando Santana Real

Descripción contacto: Periodista en Canarias Confidencial

Imágenes

http://bit.ly/2L4vSji