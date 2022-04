'Cenicientas o madrastras', el nuevo libro de Pablo Méndez

Letizia Ortiz, Almudena Grandes, Penélope Cruz, Cristina Almeida, Alaska, Victoria Kent, Pasionaria, Concha Piquer, María Zambrano, Margarita Salas, entre otras mujeres excepcionales, analizadas y estudiadas en 'Cenicientas o madrastras', el último libro de Pablo Méndez

Victoria Kent, Dolores Ibárruri “Pasionaria”, Carmen Conde, Concha Piquer, María Zambrano, Concha Velasco, Margarita Salas, Cristina Almeida, Maruja Torres, Mercedes Milá, Cecilia, Almudena Grandes, Arancha Sánchez Vicario, Alaska, Letizia Ortiz, Penélope Cruz, etc. mujeres que cambiaron el mundo en el siglo veinte y que lo están cambiando ahora han sido analizadas por el escritor y grafólogo Pablo Méndez.



En Cenicientas o madrastras no solo se cuenta la vida y la obra de esta cuidada selección de mujeres inolvidables, también se analiza su personalidad a través de su escritura. La grafología y la literatura se funden consiguiendo un gran escenario de información.



La rebeldía de Victoria Kent, el amor imposible de Carmen Conde, el final de Concha Piquer, la falsa alegría de Concha Velasco, el caos inteligente de Cristina Almeida, la soledad de Mercedes Milá, el poder creativo de Almudena Grandes, la necesidad de trabajo de Penélope Cruz, la importancia de la vocación en Maruja Torres, la debilidad de Arancha Sánchez Vicario, el poder del esfuerzo en Margarita Salas, la timidez y la sensación de fracaso en la cantante Cecilia, el miedo de Letizia Ortiz, en un libro que mientras explica la vida de las protagonistas, también cuenta las razones de su comportamiento.



Nacido en Madrid en 1975, escritor y grafólogo de gran prestigio, Pablo Méndez es autor de libros como ¿Con qué político te irías a cenar esta noche? Parejas por dentro, o Borbón blues, donde analizó la letra la familia Borbón desde Fernando VII hasta nuestros días, todos ellos leídos por un creciente público.



En palabras del propio Pablo Méndez, "en Cenicientas o madrastras he disfrutado como en ningún libro, todas son mujeres que admiro y estudiar su letra ha sido una forma maravillosa de conocerlas mejor, casi como un cara a cara".







