(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la organización piden al Gobierno que no deje de lado una realidad menos visible y, en ocasiones, mucho más silenciosa, como es la de aquellas mujeres mayores que sufren o han sufrido situaciones de violencia

“No podemos permitir que la edad se convierta en un factor añadido de vulnerabilidad ni que las mujeres mayores queden fuera de las políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género”, señala el presidente de CEOMA, José Luis Fernández

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado a las instituciones, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este miércoles, una mayor cantidad de medidas de protección contra la violencia de género y la inclusión de la edad como factor de vulnerabilidad en los procesos legislativos.

Desde la organización piden al Gobierno que no deje de lado una realidad menos visible y, en ocasiones, mucho más silenciosa, como es la de aquellas mujeres mayores que sufren o han sufrido situaciones de violencia física, psicológica, económica o emocional por parte de personas de su entorno.

Según ha explicado el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, “la dependencia física o económica, la soledad, la discapacidad, o el miedo a perder el entorno familiar pueden convertirse en barreras que dificultan pedir ayuda y salir de estas terribles situaciones”. “Es necesario identificar estos factores para dar respuestas eficaces, garantizar su protección y asegurar que ninguna mujer, independientemente de su edad, viva con miedo”.

Además, ha recordado que “no se debe permitir que la edad se convierta en un factor añadido de vulnerabilidad ni que las mujeres mayores queden fuera de las políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género”.

La organización ve imprescindible mantener una colaboración constante entre instituciones, asociaciones y personas para alcanzar una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir con libertad, autonomía, seguridad y dignidad, también en las etapas más avanzadas de la vida. “Ninguna mujer debe sentirse sola, desprotegida o invisible; y nunca es tarde para denunciar, pedir ayuda y recuperar una vida libre de violencia”, señala Fernández Santillana.

CEOMA recuerda a la ciudadanía la importancia de utilizar teléfonos como el 016 de la Administración, para denunciar casos de maltrato, o el 091, de la Policía Nacional. La organización puso en marcha en 2019, junto con CONFEMAC, un teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores. A través del número 900 65 65 66, los profesionales atienden y gestionan llamadas durante todos los días del año, en horario de 09,00 a 21,00 horas. Desde su activación, han sido atendidas 4.192 personas de todas España.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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