CEOMA reúne a residentes y alumnos en la ‘Jornada Girasol’ para acercar la naturaleza a los mayores

CEOMA reúne a profesionales, residentes y alumnos en la ‘Jornada Girasol’ para acercar actividades terapéuticas en la naturaleza a los mayores. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante la Jornada Girasol, desarrollada en el centro Emera de Carabanchel, profesionales, alumnos del Colegio Cambrils de Madrid y personas mayores han interactuado en un taller de artesanía, otro de castañas y un bingo intergeneracional

El proyecto Girasol de CEOMA, subvencionado por el IMSERSO, tiene el objetivo de mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores en situación de fragilidad a través de actividades en contacto con la naturaleza

Madrid, 20 de octubre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha celebrado este martes la ‘Jornada Intergeneracional Girasol’ en el centro residencial Emera Carabanchel de Madrid. El encuentro se enmarca en el proyecto ‘Girasol’ de CEOMA -subvencionado por el IMSERSO-, que buscar acercar a las personas mayores actividades terapéuticas ligadas al entorno natural, como la jardinería, los paseos al aire libre o la contemplación de paisajes.

Durante la jornada han intervenido cerca de 40 personas, entre responsables de CEOMA y EMERA, profesionales y residentes del centro y parte del alumnado del colegio Cambrils, que también ha asistido al evento con el objetivo de facilitar el encuentro entre generaciones. Entre todos han contribuido a una conversación centrada en el desarrollo de herramientas dirigidas a facilitar una relación con el entorno natural, conectada con la historia de vida y el proyecto personal de cada persona.

La directora de Emera Carabanchel, María José Bo, ha presentado la jornada para posteriormente dar paso a la sesión ‘Fragilidad y vulnerabilidad del proyecto Girasol’, dirigida por Sabina Camacho, expresidenta, miembro de la junta directiva de CEOMA y portavoz del movimiento ‘A la vejez Vitales’.

Durante su intervención, Camacho ha señalado que este proyecto tiene un “enorme valor porque recuerda que las personas mayores, independientemente de donde vivamos, seguimos teniendo las mismas necesidades de afecto, relación, curiosidad y contacto con el mundo”.

Camacho ha puesto en valor los encuentros intergeneracionales calificándolos de “oportunidad extraordinaria para crear vínculos, compartir experiencias y derribar barreras generacionales”. Ha manifestado que una sociedad inclusiva es aquella que “reconoce el valor de todas las edades y facilita a que los mayores sigan formando parte activa de la comunidad porque envejecer no significa dejar de crecer, de sentir curiosidad o establecer nuevos vínculos. Significa seguir viviendo, participando y aportando”.

Posteriormente, el director de los programas ‘Desatar’ y ‘Desatar 2.0’ de CEOMA, Antonio Burgueño, ha puesto en valor las iniciativas como el Proyecto Girasol por su capacidad para mejorar la salud de las personas mayores a través de la sesión ‘Intervenciones no farmacológicas’.

“El Programa Desatar 2.0 promueve que se logren centros especialmente amigables con las personas mayores con demencia, y en las aproximaciones psicosociales que proponemos se pone el énfasis en aquellas que tienen la capacidad de provocar emociones y que éstas se puedan canalizar, basándonos en que las emociones tienen el valor de ‘llave’ de acceso de a recuerdos”, ha expuesto.

Para el experto, actividades como las propuestas por el proyecto Girasol “son de especial importancia en el contexto de una promoción de bienestar de las personas que

viven con esa condición en las residencias”. Burgueño también ha recordado que las residencias del Grupo Emera se han sumado en su totalidad al proyecto de centros amigables de CEOMA.

Talleres intergeneracionales

Tras las intervenciones, parte del equipo de trabajo del centro, conformado por la Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística, Nerea García; la terapeuta ocupacional Sandra Pérez, y la psicóloga Tania Buendía, han desarrollado una serie de actividades para poner en práctica los conceptos presentados durante la jornada. La primera de ellas ha consistido en un taller de artesanía en donde los mayores han participado en distintas actividades creativas y manuales.

El público también ha disfrutado de un taller de castañas, una nueva actividad adaptada que favorece el contacto con la naturaleza. Ángel Yagüe, responsable de proyectos en CEOMA expone que este tipo de actividades “permiten recuperar recuerdo de la infancia, de la vida en el pueblo, de huertos y jardines o de momentos compartidos con los familiares. Ayuda a conversar, expresar emociones y a relacionares”.

Después del taller de castañas se ha dado paso al bingo intergeneracional en el que han participado los alumnos del Colegio Cambrils. Para Yagüe “los encuentros intergeneracionales permiten que los más jóvenes escuchen experiencias y consejos, y los mayores se sienten escuchados y valorados”.

Jornadas como la vivida hoy en Emera Carabanchel mantienen la continuidad de la línea de trabajo de este proyecto subvencionada por Instituto de Mayores y Servicios Sociales. La jornada ha concluido con la valoración conjunta de la experiencia entre los distintos participantes y una posterior entrega tanto de una ‘bolsa de la naturaleza’, que incluye diversos artículos cosméticos y de decoración, como de un diploma de participación para los alumnos del Colegio Cambrils.

Sobre el Proyecto ‘Girasol’

El Proyecto Girasol tiene como objetivo mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores a través del contacto con la naturaleza. Para ello, desarrolla una serie de talleres prácticos adaptados a sus necesidades, tales como sesiones de ejercicio físico al aire libre, artesanía con elementos naturales, clases de mindfulness, o jornadas de cocina ecológica, así como iniciativas intergeneracionales que fomentan la participación y la convivencia. Toda la información al respecto se puede encontrar en el siguiente enlace: https://ceoma.org/proyecto-girasol/

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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