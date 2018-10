COMUNICADO: Comprar una vivienda nueva o reformar, ¿qué es mejor?

Publicado 26/09/2018 9:36:19 CET

Pese a que muchas personas temen las reformas, una casa nueva no siempre aporta todo lo que se busca, como apuntan desde Reforcam

¿Comprar o reformar? El sector inmobiliario está en un proceso de cambio en España y son muchas las personas que tienen dudas sobre la mejor opción a la hora de comprar una vivienda. Una vivienda nueva parece la elección más fácil, y adquirir una casa que necesita reformas puede presentarse como una opción costosa, tanto en tiempo como en dinero.

Sin embargo, los últimos estudios en cuanto a la vivienda muestran que, a 2018, es más rentable comprar una casa que necesita reformarse. Es por ello por lo que, por ejemplo, las reformas en Madrid se han disparado en los últimos meses, según señala Reforcam, mientras que el precio de la vivienda nueva experimenta ligeras subidas de precio año a año. No obstante, el precio no es la única cuestión que se debe tener en cuenta.

Es cierto que muchas personas sienten cierto reparo a realizar obras en casa, básicamente porque no pueden ver el efecto de una reforma terminada y la oferta no es tan atrayente como las de las casas nuevas. Pero es interesante considerar que, aunque una vivienda de obra nueva presenta el resultado final, éste puede no adecuarse a las las necesidades del núcleo familiar.

En realidad, reformar una vivienda tiene muchas ventajas. No solo se parte de una base sobre la que se puede trabajar para conseguir exactamente lo que uno quiere, como con un lienzo en blanco. También es posible transformar una casa antigua, con sus techos altos, balcones señoriales y fachadas emblemáticas, y céntrica localización, en una vivienda actual y moderna y por menos dinero que una casa nueva.

Aunque parezca sorprendente, comprar una vivienda para reformar también puede ser una excelente inversión. La revalorización de los pisos después de la reforma varía según la ciudad, pero es rentable para el comprador. Además, a la hora de comprar la casa que necesita reformas, hay más capacidad para negociar el precio, porque el dueño no suele tener cargas hipotecarias al tratarse de una vivienda antigua. De este modo, es posible ampliar el margen de beneficio desde el minuto uno.

