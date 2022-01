El Congreso de F&B Hotelero analiza oportunidades y desafíos para la industria de Alimentación y Bebidas

El Congreso tendrá lugar en la Academia de Cine de Madrid el 31 de enero y 1 de febrero con la presencia de representantes de la OMT, la patronal hotelera, la patronal de hostelería, ICEX y profesionales del sector. Organiza el Club TOP F&B, formado por los directores corporativos de Alimentación y Bebidas de las principales cadenas hoteleras

• El Congreso tendrá lugar en la Academia de Cine de Madrid el 31 de enero y 1 de febrero con la presencia de representantes de la OMT, la patronal hotelera, la patronal de hostelería, ICEX y profesionales del sector. • Organiza el Club TOP F&B, formado por los directores corporativos de Alimentación y Bebidas de las principales cadenas hoteleras.

• Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web del congreso.

¿Cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta la industria de alimentación y bebidas en 2022?, ¿qué oportunidades surgirán durante estos meses? Ambas son preguntas que se tratarán de responder en la segunda edición del Congreso de F&B Hotelero que organiza el Club TOP F&B.

Este congreso tendrá lugar el lunes 31 de enero y el martes 1 de febrero presencialmente en el auditorio de la Academia de Cine de Madrid (calle Zurbano, 3), con la presencia de algunos de los agentes más importantes de la industria turística y de Alimentación y Bebidas de nuestro país.

Durante las diferentes charlas, ponencias y mesas redondas se analizará cómo serán los próximos meses para la industria de Alimentación y Bebidas para el sector turístico y se tratará de poner en valor la importancia de una buena gestión de F&B en el sector hotelero. El II Congreso de F&B Hotelero abordará los desafíos y oportunidades que entraña 2022 desde diferentes vértices: el turismo, la distribución, los recursos humanos, los costes, financiación, gastronomía y digitalización. Serán dos días de difusión de conocimiento.

En el Congreso estará presente Natalia Bayona, directora de Educación, Innovación e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo; Juan Carlos de León, director de operaciones de GF Hoteles, Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; María Naranjo, directora de Industria Alimentaria del ICEX; el empresario Enrique Tomás; Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España o Blanca Pérez-Sauquillo, directora de marketing de TURESPAÑA entre otros.

El Congreso del Club TOP F&B contará con la participación de numerosos profesionales de Alimentación y Bebidas de cadenas hoteleras que suman miles de unidades hoteleras y decenas de miles de trabajadores a su cargo. Entre los participantes se encuentra: Pepe Macias, directivo corporativo de Iberostar Hotels; Ignacio Bernaldo de Quirós, director corporativo de A&B de Lopesan Hotels Management; Iván Spinola, Director de Alimentación Europa en Palladium Hotel Group; Luis Cancela, director de Bebidas y Restauración Europa en Palladium Hotel Group; Silvia Aguilar Vicens, F&B General Manager en Vincci Hoteles; José Luis Mejías, director corporativo de F&B de GAT (Gestión de Activos Turísticos); Héctor de La Rosa, director de F&B de Be Live Hotels By Globalia; Miguel Jiménez, Beverage corporativo EMEA en Iberostar Hotels&Resorts y Juanjo Martínez, CEO de LaLola&Co entre otros. El Congreso de F&B Hotelero está impulsado por Coca-Cola European Partners, Onnera Contract By Fagor, JDE Professional y Bidfood. Colabora Gallina Blanca Foodservice, ePack Higiene, Entegra Europe y Tarongeta. Consultar el programa completo de la jornada: Programa del II Congreso de F&B Hotelero

Sobre el Club TOP F&B

El CLUB TOP F&B de directores corporativos de F&B nace a finales de 2019 de la necesidad de constituirse en un grupo de influencia para la industria hospitality, que favorezca el desarrollo del sector y permita establecer relaciones de colaboración, compartir sinergias y experiencias, desarrollar contenidos, debatir los aspectos que afectan a la industria de alimentos y bebidas y promover la participación de destacados profesionales en los foros de referencia El Club es un exclusivo y limitado punto de encuentro para prestigiosos profesionales del F&B y relevantes directivos y directivas de empresas vinculados al turismo.

Contacto

Nombre contacto: Rodrigo Domínguez Sáez

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 616608707

Imágenes

https://bit.ly/3GWV1JS

Pie de foto: Mesa redonda del Club TOP F&B Autor: Alberto J. García / Club TOP F&B