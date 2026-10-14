Cristina Ros, ganadora de la 42ª edición del Premi El Vaixell de Vapor

Cristina Ros se ha alzado con el Premi El Vaixell de Vapor 2026 con Un lladre genial, - CRUÏLLA

· La escritora novel Cristina Ros se ha alzado con el Premi El Vaixell de Vapor 2026 con Un lladre genial, una historia de amistad y aventuras que une dos épocas distintas para conectar ciencia y literatura.

· El jurado de la 36ª edición del Premi Gran Angular ha acordado declarar como desierto el galardón, tras la valoración de las obras presentadas.

· La obra premiada ha salido hoy a la venta tras haber sido reconocida con este prestigioso galardón de la literatura catalana, otorgado por la Editorial Cruïlla.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de octubre de 2026. La editorial Cruïlla, referente cultural de literatura infantil y juvenil en lengua catalana, ha dado a conocer el fallo de la 42ª edición del Premi de literatura infantil El Vaixell de Vapor. Un lladre genial, de Cristina Ros, ha sido la obra ganadora de este reconocido galardón de la literatura catalana y, por tanto, dotada económicamente con 6.000 euros.

Laia Santís, miembro del jurado, profesora y prescriptora, ha destacado que la obra galardonada es “una historia que hará volar tu imaginación, una de esas que alimentan el deseo de seguir leyendo página tras página”.

Premio El Vaixell de Vapor: Un lladre genial

El jurado del Premi El Vaixell de Vapor 2026 ha reconocido Un lladre genial como la mejor obra de la literatura infantil catalana de esta edición por ser “una novela inteligente y bien articulada sobre la amistad entre dos personajes inolvidables que, además, se basa en un hecho real que no dejará indiferentes a los lectores”, como ha señalado Anna Pauner, editora ejecutiva de Cruïlla.

La novela cuenta la historia de Arthur Boycott, un fantasma que lleva casi un siglo atrapado en una biblioteca con la apariencia del niño de once años que fue. Incapaz de ser visto por los vivos, todo cambia cuando conoce a Maggie, una joven gran lectora que quizá pueda creer en él y ayudarlo a descubrir qué lo mantiene ligado a ese lugar. Juntos, pese a pertenecer a épocas muy distintas, emprenderán una aventura llena de misterios, ciencia, literatura y tecnología, en la que también descubrirán el valor de la amistad y de mirar el mundo desde perspectivas diferentes.

Una historia de dos protagonistas de épocas diferentes que, a través de la amistad y la curiosidad, aprenderán a entenderse y complementarse, y que tiende puentes entre el pasado y el presente, las ciencias y las letras, y el mundo analógico y el digital.

“Por encima de cualquier mensaje, quiero que los niños disfruten de la lectura y que se acerquen a los libros sin presión, como si fuera un juego. Al final, nos convertimos en lectores por diversión, y es importante que ellos también tengan la libertad de elegir las historias que les gusten para desarrollar su propio criterio”

Cristina Ros (Pallejà, Baix Llobregat, 1989) es licenciada en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya y trabaja como profesional independiente en el sector editorial desde 2012, como lectora profesional y correctora. Durante diez años mantuvo un blog de reseñas literarias y actualmente escribe artículos sobre libros y literatura en medios como elDiario.es, La Lectora o Llegir.cat.

En 2019 decidió centrarse en la escritura literaria y, desde entonces, ha escrito varias novelas dirigidas a diferentes franjas de edad, de las cuales Un lladre genial es la primera que publica.

Premio Gran Angular 2026

Después de evaluar las obras presentadas, el jurado de la 36.ª edición del Premio Gran Angular ha acordado declarar desierto el galardón, por lo que en esta convocatoria no ha sido concedido a ninguna de las obras presentadas.

Sobre la editorial Cruïlla

Desde 1984, la editorial Cruïlla mantiene su compromiso con la lengua y la cultura catalanas a través de la publicación de libros educativos y de literatura infantil y juvenil. Su catálogo apuesta por la calidad y la creación literaria en catalán, apoyando a los autores y autoras a través de la convocatoria anual de los Premios Literarios El Vaixell de Vapor y Gran Angular, dirigidos al público infantil y juvenil, respectivamente.

Sobre la Fundación SM

SM, a través de la Fundación SM, destina anualmente más de 200.000 euros a la convocatoria de los Premios SM de literatura e ilustración.

Desde hace más de 44 años, la Fundación SM apuesta por el fomento de la lectura como fuente de aprendizaje y desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Mantiene su compromiso con una literatura de calidad que resulte atractiva y entretenida, al tiempo que transmita valores humanos, sociales y culturales.

Orienta todas sus iniciativas a mejorar la equidad y la calidad educativa en diversos países de Iberoamérica. Porque ningún niño ni ninguna niña se quede atrás.

Comunicació Cruïlla

comunicaciocruilla@trescom.es

Ester Lara / Ainhoa Ruiz

666 044 652 / 608 740 672