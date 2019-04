Según datos de Save Family, la venta de relojes con GPS y teléfono para niños sigue creciendo en España

Publicado 01/04/2019 10:23:07 CET

Estos dispositivos generan enorme tranquilidad en el entorno familiar y a los pequeños de la casa les encanta. Con estos relojes los padres pueden saber la ubicación del menor, la ruta seguida de los últimos 90 días, comunicarse por chat o llamar al reloj como si fuera un teléfono. Además incorporan un boton SOS para uso en caso de necesidad o imprevisto. Esto les convierte en un dispositivo muy útil para el día a día y pueden resultar de gran ayuda en momentos complicados o de emergencia

Según Save Family, marca líder en relojes con GPS para niños en España, el crecimiento de este producto permanece constante superando el doble dígito durante la pasada campaña navideña. No obstante debido al incremento de productos de escasa calidad y seguridad Save Family lanza una serie de consejos para escoger correctamente un producto que puede ser muy útil pero sino se escoge bien puede convertirse en una compra fallida.

Mejor marcas españolas o europeas. Para evitar disgustos o que lleguen dispositivos no compatibles con el mercado europeo es preferible escoger marcas españolas o europeas con trayectoria y experiencia en estos productos.

Servicio técnico propio. Hay que asegurarse que la marca dispone de un servicio técnico y atención al cliente especializado y accesible.

Garantía. Como en cualquier otro producto se debe exigir una garantía de 2 años.

Devolución. Sino permiten la devolución se aconseja no comprar el producto y elegir otra opción. En Save Family se tiene por ejemplo hasta 20 días para devolver el producto sin problemas.

Presencia en Redes Sociales. Es de gran utilidad asegurarse que la marca tiene perfiles propios en redes sociales con bastantes seguidores y buenos comentarios.Indica transparencia. No hay que dejarse guiar por anuncios y se debe profundizar y elegir opciones contrastadas.

Según la marca Save Family "es muy triste cuando nos llegan padres rebotados de otras marcas o páginas cuyos dispositivos no cumplen con la mínima calidad requerida, no son compatibles o por ejemplo el menú del reloj está en un idioma distinto al castellano. En la mayoría de las ocasiones no encuentran con quien hablar optando por guardar el reloj en el cajón. Esto lógicamente les genera desconfianza en la compra de un nuevo reloj".

Save Family fue pionero en España en la venta de este tipo de dispositivos, más de 12.000 familias en España usan con satisfacción un reloj GPS Save Family. Es una compañía digital pero con vocación personal contando con un preparado equipo de atención al cliente.

Los relojes GPS Save Family generan una enorme tranquilidad en el entorno familiar gracias a sus prestaciones. Disponen de GPS para la geolocalización del menor en Google maps, recopila la ruta de los últimos 90 días seguidas por el reloj, un botón SOS para activar en caso de emergencias, podómetro, agenda antispam de hasta 15 números, hacen y reciben llamadas telefónicas, cuentan con una chat privado entre el reloj y la app de los padres, varias alarmas, módulo antibullying para conectarte al reloj en remoto y asegurarte que todo va bien, un módulo para que no moleste en el colegio y multitud de funciones que garantizan la comunicación y seguridad familiar.

Los padres tienen total control del reloj a través de una APP incluida en la compra del dispositivo siendo totalmente seguro para los niños dado la imposibilidad de descargarse archivos o programas desde el reloj.

Según afirma la propia marca "Los clientes nos trasladan a diario la gran utilidad de este dispositivo y en muchas ocasiones han ayudado a solventar situaciones complicadas, lo que nos llena de responsabilidad".

Save Family es una marca 100% española con sede en Cantabria.

Puede consultarse y comprar sus productos a través de la web www.savefamilygps.com O charlar directamente con cualquier de sus agentes a través de sus perfiles sociales en Facebook e Instagram buscando @savefamilygps

