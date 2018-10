COMUNICADO: Deusto preparada para acoger a los más de 300 rectores y responsables de Universidades jesuitas del mundo

Publicado 04/07/2018 13:15:43 CET

La Universidad de Deusto ya está preparada para acoger la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior que va a tener lugar del 8 al 12 de julio en Bilbao. Presidido por el P. General de la Compañía de Jesús Arturo Sosa, este encuentro va a reunir a los alrededor de 300 rectores y dirigentes de las más de doscientas universidades, colleges e instituciones jesuitas de educación superior de todo el mundo. Deusto se convertirá así en la capital de las universidades jesuitas

Bajo el bajo el lema “Transforming Our World Together” (Transformar el mundo juntos), este encuentro pretende reflexionar y profundizar sobre algunos de los principales retos y desafíos de las instituciones jesuitas y del mundo tales como el liderazgo cívico y político, la justicia ambiental y económica, la educación para los sectores más desfavorecidos, la paz y la reconciliación o el diálogo interreligioso.

Constitución de la nueva red IAJU

La Asamblea contará con ponentes de máxima relevancia, como el Cardenal Gianfranco Ravasi, el Cardenal Giuseppe Versaldi, Pankaj Mishra y Gaël Giraud SJ. Durante el encuentro se discutirán resoluciones para la nueva junta rectora de IAJU y se analizarán nuevas posibilidades de colaboración entre las universidades, las redes regionales y la propia asociación internacional.

También se producirán momentos de gran carga simbólica, como la firma y constitución de la nueva red International Association of Jesuit Universities-IAJU en el Santuario de Loyola. Esta asociación dotará a toda la red universitaria jesuita de naturaleza jurídica, estructura, estabilidad y será un nuevo impulso para las universidades en el mundo.

Las más prestigiosas universidades jesuitas del mundo, entre las que se encuentran Georgetown University, Santa Clara University, Loyola Chicago, San Francisco University, Pontificia Gregoriana (Italia), Javeriana Bogotá, Iteso (México), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Ateneo de Manila o Sofia de Tokio, participarán en esta tercera asamblea mundial. Las dos primeras se celebraron en Méjico (2010) y Melbourne (2015).

La Universidad de Deusto fue designada sede de este encuentro 2018 entre un selecto grupo de ciudades candidatas de todo el mundo. En este sentido, esta celebración supone un reconocimiento y un espaldarazo a la Universidad de Deusto y a la ciudad de Bilbao en general, a la vez que la constitución de la Asociación abre todo un universo de nuevas posibilidades para la internacionalización de Deusto y su trabajo en red con instituciones de todo el mundo.

Programa

Los actos académicos se abren el lunes, 9 de julio, a las 9:15 horas con la bienvenida a cargo del Cardenal Versaldi. A continuación, a las 11:00 horas, tendrá lugar la apertura institucional y la ponencia del Cardenal Ravassi titulada “Catholic social teaching and the role of the Jesuit University today”. Las actividades seguirán con la presentación, a las 14:15 horas, de las seis líneas temáticas y posterior trabajo en grupo.

El martes, 10 de julio, el politólogo Pankaj Mishra abrirá los actos, a las 9:00 horas, con la ponencia titulada: “Social and political fragmentation and the role of the Jesuit University”. A las 14:15 horas, el economista jesuita Gaël Giraud ofrecerá la ponencia: “Economic Inequality and Environmental degradation and the role of Jesuit University”. En esta jornada seguirán los trabajos en grupo sobre las líneas temáticas.

Las actividades del miércoles, 11 de julio, se desarrollarán en el Santuario de Loyola, Azpeitia. A las 10:00 horas, el Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ofrecerá la ponencia: “The role of Jesuit University and the call to reconciliation”. Seguidamente se realizará la firma de constitución de la nueva International Association of Jesuit Universities-IAJU. El Padre General aprovechará el resto de la jornada para reunirse con las distintas universidades, organizadas por áreas geográficas del mundo.

Finalmente, el 12 de julio se dedicará a la presentación de los proyectos resultantes de los trabajos en grupos y en la sesión plenaria de las 14:30, se darán a conocer los informes, conclusiones y recomendaciones.

