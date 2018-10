COMUNICADO: Diego Manzano impulsa una nueva modalidad de formación de trading totalmente práctica e individual

Actualizado 22/02/2018 14:10:48 CET

El trader profesional Diego Manzano ha lanzado un nuevo curso de trading en España que rompe completamente con la modalidad de enseñanza que existía hasta ahora

Según Diego Manzano, el curso surge fruto de la necesidad y la demanda de muchos alumnos, de un modelo menos teórico con el que se pueda aprender de verdad e ir de la mano de un profesional.

Esta nueva variante formativa, que imparte Diego Manzano, se caracteriza por ser una oferta educativa basada en un modelo exclusivamente práctico. Otro de los puntos a destacar, es el hecho de ser un curso individual, haciendo así un formato más personalizado y específico al ritmo de cada alumno.

Este proceso one to one, está formado por un contenido técnico, a su vez complementado por análisis de mercados de periodicidad casi diaria, y concluye con sesiones de trading en directo con Diego como tutor.

Por tanto, esta nueva oferta formativa permite que estudiante y profesor operen juntos en todo momento, pudiendo aplicar así todos los conceptos que se aprenden en cada sesión en los propios mercados, de modo que el alumno aprende a operar en los mercados de forma profesional.

Diego Manzano combina sus conocimientos como trader profesional, con más de 8 años de trayectoria en mercados financieros, con su experiencia como docente en la UNED y colaborando con la cámara de comercio.

Cabe destacar un método innovador en cuanto al método de pago de este curso. A diferencia de la mayoría de cursos existentes, no es necesario abonar la totalidad del precio del curso previamente, sino que se paga con los beneficios obtenidos con la operativa realizada gracias a la estrategia de trading del tutor. Es, por tanto, un método de garantía de éxito de la técnica de Diego Manzano.

En su canal de Youtube, Manzano Trader, se puede encontrar toda la información necesaria sobre qué es el trading, cómo funciona y acerca de su metodología de trabajo. En diferentes vídeos, en su gran mayoría de formato tutorial, explica en profundidad esta modalidad de negocio, que es la base de los nuevos cursos que ha lanzado este profesional del trading y del forex en España.

Más información

Diego Manzano Martínez

Manzano Trader

https://www.youtube.com/channel/UCHYrq_DpMW3pRG3LvkW2DCA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0