La DOP Torta del Casar despide su semana grande con una afluencia cercana a las 12.000 personas - DOP Torta del Casar

La Feria Europea del Queso ha vendido 48.500 tickets en su décimo aniversario

El director de la Denominación de Origen, Javier Muñoz, ha valorado “muy positivamente” la acogida de la 32ª edición de la Semana de la Torta del Casar

Este año se ha distinguido al periodista Carles Lamelo con el Premio Torta del Casar y se ha homenajeado al cocinero José Manuel Galán, fallecido el pasado mes de marzo

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 13 de octubre de 2026. – El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha despedido la trigésimo segunda edición de su semana grande con un balance próximo a los 12.000 asistentes. Una cifra que reafirma su consolidación como una cita de referencia en el calendario gastronómico de la región.

En este sentido, el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha valorado “muy positivamente” los datos alcanzados durante este año. “Los resultados obtenidos sitúan a la Semana de la Torta del Casar como un encuentro gastronómico de referencia y una oportunidad única para dar a conocer el queso amparado y la cultura que le rodea entre el gran público”, ha expresado Muñoz.

Las cifras obtenidas a lo largo de los años han cimentado la reputación de esta feria, organizada de forma conjunta por la DOP Torta del Casar, el ayuntamiento de Casar de Cáceres y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (TAGUS). Tanto es así, que desde el consistorio se ha puesto en marcha el proceso para declarar a la Semana de la Torta del Casar Fiesta de Interés Turístico Regional.

La última edición del evento se ha desarrollado entre el 5 y el 11 de octubre en Casar de Cáceres con un ambicioso programa de actividades, entre las que destacan la Ruta Trashumante y la X Feria Europea del Queso. De viernes a domingo, 28 expositores se citaron en la Plaza de Sancho IV para dar a conocer a los visitantes algunos de los quesos mejor valorados de España y Portugal. Este año, la feria, organizada en colaboración con la Ruta Europea del Queso, ha vendido 48.500 tickets, un 16% más que en 2025.

“Se trata de un evento destacado para los amantes de este producto, que desde hace una década contribuye a su difusión, ofrece una muestra de la gran variedad de quesos que existe en la península y permite poner en valor el mundo rural, un sector vital para ambos países con grandes oportunidades, especialmente para la gente joven” ha indicado el director de la DOP.

Además, como parte de su calendario de acciones, la Semana de la Torta del Casar celebró el pasado jueves, 8 de octubre, en el Palacio Carvajal de Cáceres, su tradicional acto institucional, que sirvió como homenaje a todas aquellas personalidades y entidades destacadas que colaboran en la promoción del queso amparado y sus actividades.

La jornada contó con la presencia destacada del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel: el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; y el comité organizador de la Semana de la Torta del Casar.

En sus intervenciones, las autoridades destacaron la importancia del queso amparado como motor económico y de desarrollo social del medio rural. De este modo, el presidente de la Diputación de Cáceres puso en valor el trabajo que, día a día, desempeñan los pequeños productores y ganaderos que sostienen esta actividad: “Cuánto sacrificio hay de tanta gente para llevar un producto exquisito como la Torta del Casar”.

Por su parte, Muriel defendió durante su discurso el papel de los productos de calidad diferenciada e identitarios del territorio como la Torta del Casar, a los que describió como una fuente de oportunidades y una herramienta destacada para fijar la población a los pueblos: “Proteger estos productos es proteger mucho más que una marca”.

Durante el encuentro se entregaron también los diplomas de los concursos celebrados este año. La quesería ‘Los Casareños’ obtuvo el título de Mejor Torta del Casar de la temporada en la Cata Concurso, mientras que Fernando Carbajo ha recibido el Reconocimiento Ganadería 2026. Además, la pieza ‘Puente Invisible’, de José Luis Zubiri, ha resultado ganadora del concurso de fotografía digital; y la propuesta de la Churrería Ronco Tovar ha obtenido el primer premio en la Ruta de la Tapa con Torta del Casar.

Carles Lamelo, Premio Torta del Casar 2026: “Este producto no podría hacerse en cualquier otro lugar”

En el marco del gran acto institucional, la DOP hizo entrega del Premio Torta del Casar 2026 al periodista Carles Lamelo. Un galardón que reconoce su labor divulgativa, con la que ha contribuido a promocionar el queso amparada como un producto emblemático de Extremadura y un agente destacado en el turismo gastronómico.

“Cuando hablamos de la Torta del Casar el paisaje no es un decorado, es el primer ingrediente del queso que nos vamos a tomar, que vamos a compartir, y precisamente por eso este producto no podría hacerse en cualquier otro lugar” ha valorado Lamelo.

Homenaje al cocinero José Manuel Galán

Este año, la Semana de la Torta del Casar ha querido dedicar un homenaje al cocinero y empresario José Manuel Galán, fallecido el pasado mes de marzo a los 55 años. “Para la DOP, además de un excelente profesional, fue un gran amigo y colaborador, que con su labor ha contribuido a popularizar y poner en valor la despensa extremeña”, ha concluido el director de la Denominación de Origen, Javier Muñoz.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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