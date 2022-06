DUAL alerta sobre el alto riesgo de consumo de alcohol en menores y ofrece pautas para los padres

· La campaña de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, alerta de este verano como un momento crítico para que los menores se inicien o reincidan en el alcohol en contextos como fiestas populares, verbenas, peñas de pueblos o en la playa.

· "Todos acudimos a nuestro entorno de veraneo con la necesidad de despresurizar y relajarnos; nos parecen entornos seguros: bajamos la guardia, relajamos nuestra función de control y supervisión, y nos mostramos más permisivos con nuestros hijos", explica Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

· Salud mental y alcohol: Desde la irrupción de la pandemia han aumentado los casos de cuadros ansioso-depresivos entre los jóvenes. "El alcohol supone un enorme peligro para su salud mental porque es un depresor del sistema nervioso, aunque produce efectos euforizantes y desinhibitorios en la primera fase" alerta el psicólogo.

· "Sabemos que el consumo de alcohol se da más cuando los menores están mucho tiempo fuera de casa, sin supervisión, y disponen de dinero" indica Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

· Este año por primera vez, Asociación DUAL ha elaborado un decálogo dirigido a padres donde propone mostrar cercanía, anticipar riesgos, controlar y sancionar a los menores -tanto negativa como positivamente- siempre con una actitud firme pero dialogante.

Madrid, 21 de junio de 2022.- 'Este verano te la vas a jugar' es el lema de la nueva campaña de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, para alertar del alto riesgo de consumo de alcohol durante las vacaciones por parte de adolescentes y jóvenes.

"El verano, en especial las vacaciones, pero sobre todo las fiestas populares, representan un momento crítico de cara al inicio o reinicio en el consumo de alcohol", alerta Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

A través de un spot que simula una 'road game', la campaña pone el foco en el verano post pandemia, en el que hay que salir a celebrar la retirada de las restricciones. "Tendemos a disfrutar del descanso de una manera algo improvisada y relativamente desorganizada. Esta conceptualización del verano y las vacaciones entraña un riesgo inherente al connotar la permisividad y la laxitud normativa como esencia del descanso", advierte Izquierdo.

Según el psicólogo, los progenitores suelen aliviar las medidas de control sobre sus hijos en el contexto veraniego por cuanto los identifican como espacios familiares y seguros. "Todos acudimos a nuestros entornos de veraneo con una gran necesidad de despresurizar y relajarnos, tanto que los adultos solemos bajar la guardia en nuestra labor de control y supervisión sobre nuestros hijos", relata Izquierdo.

Decálogo para padres

Por ello, este año como novedad la campaña también ofrece un decálogo dirigido a padres para orientarles a hablar con sus hijos de una manera "abierta, dialogante y no autoritaria" con el objetivo de que puedan anticipar los riesgos a los que van a enfrentarse este verano.

Desde DUAL sugieren mostrar cercanía, advertir de la presión que van a sufrir y supervisar las actividades de ocio. "Cuando salga de noche, adelantar que le vamos a preguntar qué ha pasado cuando regrese, que nos vamos a fijar en cómo vuelve; no es desconfianza, sino preocupación sincera", detalla el psicólogo de Asociación DUAL.

Asimismo proponen supervisar, controlar y administrar la cantidad de dinero de la que dispone el menor. "En las fiestas conviene poner una hora límite de llegada y trabajar en equipo con los padres de los amigos de nuestros hijos", concreta Izquierdo.

Salud mental en menores y alcohol

En relación al impacto del alcohol en la salud mental de los menores, desde DUAL alertan de los elevados riesgos que entraña el alcohol en menores en una etapa de la vida en que el cerebro continúa en fase de desarrollo. "En general la salud mental de la población se ha visto afectada por la pandemia y los jóvenes son un grupo más vulnerable, con lo cual su salud mental está más comprometida", precisa.

En ese sentido, el psicólogo advierte de que se están observando cuadros de ansiedad asociados a cierto ánimo depresivo. "El alcohol es un depresor del sistema nervioso central con lo cual, si tenemos un cuadro ansioso-depresivo de base y lo regamos con alcohol, lo estamos alimentando para que empeore", reconoce.

Además, los menores empiezan a consumir alcohol por presión de grupo y la necesidad de ser aceptados. "A eso hay que añadir la baja percepción de riesgo por parte de los jóvenes", indica.

"El consumo de alcohol tiene una primera fase euforizante y desinhibitoria que puede llevar a que el menor entienda que está mejorando de sus síntomas gracias al alcohol. Esto es peligrosísimo porque está en un periodo de formación de su cerebro y desarrollo de su personalidad", puntualiza Izquierdo. Además puede reforzar y consolidar su consumo habitual, "y no parece buena idea consumir un depresor para tratar la depresión", añade.

Ley de prevención, supervisión parental y botellón

En la línea de lo comentado, desde el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, adelantan que están trabajando en el Anteproyecto de Ley para la Prevención del Consumo de Alcohol en Menores en coordinación con todos los ministerios implicados.

"Estamos en la fase previa, queremos pulir el borrador y consultarlo con todos los ministerios, hay coordinación pero no sin dificultades porque cada ministerio tiene sus prioridades", señala Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

En relación con la prevención, el delegado admite que el consumo de alcohol se da más cuando los menores no tienen supervisión. "Cuando están fuera de casa hasta más tarde y cuando tienen más dinero, por tanto estos son elementos que las familias pueden tener en cuenta", sugiere el delegado del PNSD. "Aquellos menores que sus padres no saben con quién están tienen muchos puntos para estar metidos en algún lío", añade.

En ese sentido, sobre el botellón el delegado lamenta la sensación de trivialización del consumo. Para el delegado el botellón es fruto de cambios sociales vividos en los últimos años, donde el coste del alcohol sigue siendo muy barato. "En España no está separada la venta de alcohol de la venta de alimentos y además hemos tenido cambios en la regulación del comercio que han alargado mucho los horarios comerciales, con lo cual tenemos una oferta de alcohol a muy bajo coste en horario nocturno, que años atrás no se daba", precisa el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

