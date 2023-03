Erico Navazo ensalza la auténtica esencia de los materiales con la cerámica de APE Grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Castellón, 14 de marzo de 2023.

‘Esencia Material’, la colección que ha desarrollado el diseñador burgalés, uno de los interioristas más influyentes de Europa, es un canto de amor por elementos del pasado, pero traídos al contexto actual

Después de más de un año de intenso trabajo, la colección cerámica ‘Esencia Material’, diseñada por el prestigioso interiorista Erico Navazo, uno de los diseñadores más influyentes de Europa, en exclusiva para APE Grupo ha visto la luz en una presentación realizada en Madrid, Valencia y Castellón. Como su nombre indica, ‘Esencia Material’ tiene que ver con la autenticidad de los materiales y la solidez de los orígenes, poniendo en valor la expresividad de los elementos que se encuentran en la naturaleza. En cada pieza de la colección se lee con rotundidad el lenguaje del barro, del yeso y la cal, la piedra, el mármol, el hormigón, el terrazo y la madera.



De acuerdo con Navazo, con esta colección: "he tratado de combinar mis recuerdos de la infancia que me acercaron al diseño y al arte. Se trata de una colección muy personal pero que, a la vez, transita códigos universales que conectan con las personas de todo el mundo".



El lenguaje de la naturaleza

Lo cierto es que los materiales de su colección hablan el mismo lenguaje: la naturaleza. Todas las piezas funcionan entre sí y de diferentes formas. Algunas reflejan el sencillo yeso a través de volúmenes y geometrías, con rasgadas texturas matéricas que generan motivos geométricos lineales y curvos que hablan por sí solos. También ha diseñado piezas de madera que recuperan la técnica japonesa del Yakisugi, el yeso y el barro, y sobre ellas traza pinceladas que simulan la cal, la granilla roja y el carbón, generando lienzos gráficos.



Navazo también recupera las boiseries o panelados de madera en combinación con el cemento. Se mezclan ambos materiales en una sola pieza con volumen logrando un efecto matérico rotundo. También realiza sinuosos juegos y combinaciones de materiales, esta vez con un terrazo oscuro que descansa en una pieza de cerámica que reproduce una piedra natural autóctona de la región de Borgoña. Se dibujan posiciones diferentes llegando a reproducir recubrimientos imperfectos que el paso del tiempo embellece.



Y, como no puede ser de otra forma, Navazo rescata el lenguaje cerámico de la auténtica cerámica vidriada llena de color, luz e intensidad. Navazo sostiene que el color "está lleno de emociones, nos conmueve, aunque no sepamos por qué. Su capacidad de avivar los recuerdos es única". El decorador nos propone piezas monocolor esmaltadas desde el prisma de la contemporaneidad aportando un efecto satinado.



Premios internacionales

Esta es la primera vez que Erico Navazo experimenta con la cerámica y diseña su propia colección para espacios de interior y exterior y lo hace a través de APE Grupo.



Erico Navazo es un prestigioso interiorista y diseñador español, cuyo trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones. Recientemente, la revista Interiores le reconoció como "Interiorista Nacional del Año". Asimismo, el trabajo de Navazo ha sido premiado por la revista Architectural Digest en 2019 por el mejor diseño y como el mejor profesional. Durante años sucesivos Navazo aparece en la lista AD100 de los 100 interioristas más influyentes de Europa.







