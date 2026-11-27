ESIC University inviste a Pablo Isla como su primer doctor honoris causa - ESIC University

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

La Universidad reconoce la trayectoria internacional del directivo y su contribución a la transformación empresarial, la digitalización y la sostenibilidad

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ejerció como padrino en la investidura, celebrada el 24 de noviembre en el campus de ESIC University de Madrid

ESIC University invistió ayer, 24 de noviembre, a Pablo Isla, presidente del Consejo de Administración de Nestlé y expresidente de Inditex, como su primer Doctor Honoris Causa. Con esta distinción, la Universidad reconoció su contribución a la proyección internacional de la empresa española y su papel en la incorporación de la tecnología y la sostenibilidad a la gestión del negocio.

La ceremonia, celebrada en el campus de ESIC University de Madrid, contó con Antonio Garamendi, presidente de CEOE, como padrino del doctorando y encargado de pronunciar la laudatio. Durante su intervención, Garamendi destacó: “Pablo Isla representa una forma de ejercer el liderazgo empresarial profundamente coherente con esa idea. Un liderazgo que entiende la importancia de los resultados, pero que no pierde de vista a las personas. Que, apuesta por la innovación, sin olvidar la dimensión humana, y que busca la excelencia, pero que sabe que ninguna excelencia es completa si no está acompañada de integridad”.

El acto ha estado presidido por el presidente de ESIC University, Eduardo Gómez Martín, quien estuvo acompañado por Ramón Arilla, rector de ESIC University, y Teresa Freire, vicepresidenta de ESIC University. En su intervención, Gómez Martín puso en valor el significado que tiene para la institución incorporar a Pablo Isla como su primer Doctor Honoris Causa, y el enriquecimiento que supone para su comunidad académica: “En un doctorado honoris causa, es la universidad la que reconoce cuánto tiene que aprender de una persona. ESIC University reconoce que tu experiencia, tu criterio y tu manera de entender el liderazgo empresarial constituyen un conocimiento valioso que merece formar parte de nuestra comunidad universitaria”. Asimismo, subrayó el orgullo de la institución por incorporarlo a su comunidad: “Una universidad se engrandece por lo que enseña, por lo que investiga y por lo que aporta a la sociedad. Pero también por las personas a las que decide reconocer como parte de su comunidad. Y hoy, querido Pablo, ESIC University se siente especialmente honrada de poder llamarte uno de los nuestros”.

En su discurso de investidura, Pablo Isla señaló: “Este doctorado es un reconocimiento por el que me siento inmensamente honrado y que acepto con humildad y agradecimiento infinitos. Agradecido a ESIC University que me ha considerado acreedor de tan alta distinción y algo abrumado también por el compromiso que asumo al aceptarla. Espero estar a la altura de las expectativas de la comunidad académica y aportar mi granito de arena para seguir construyendo la excelencia de esta noble institución”.

La experiencia detrás del reconocimiento

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Isla ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado con el número uno de su promoción. Su carrera combina responsabilidades en la Administración pública y en grandes compañías internacionales. Fue secretario general del Banco Popular, director general del Patrimonio del Estado y presidente del Grupo Altadis antes de incorporarse a Inditex en 2005 como vicepresidente y consejero delegado.

Su etapa al frente del grupo textil, que presidió desde 2011 hasta marzo de 2022, ocupa un lugar central en este reconocimiento. Durante esos años, Inditex se consolidó como líder mundial de su sector e impulsó la integración digital y la sostenibilidad en su modelo de negocio. Harvard Business Review lo reconoció como el mejor CEO del mundo en 2017 y 2018.

En la actualidad, Isla preside el Consejo de Administración de Nestlé y es, además, vicepresidente del Consejo de Administración de L’Oréal. Esta experiencia al frente de organizaciones globales aporta a la comunidad universitaria una perspectiva sobre cómo impulsar la transformación de los negocios, afrontar decisiones complejas y mantener una visión de largo plazo en un entorno de cambio.

El doctorado honoris causa es un título honorífico que las universidades conceden a personas que han destacado por sus méritos y aportaciones al conocimiento o a la actividad profesional. Al otorgárselo por primera vez a Pablo Isla, ESIC University reconoce el valor de la experiencia empresarial como fuente de aprendizaje para las nuevas generaciones de profesionales.

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