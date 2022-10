El fabricante español de cepillos que no rompen el pelo Dessata celebra su 10º aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca española de cepillos de pelo Dessata, conocidos por su diseño y sus púas desenredantes que no rompen el pelo, celebra en 2022 su décimo aniversario

La empresa castellonense fundadora de la marca Dessata cumple 10 años fabricando para peluquerías y profesionales. Uno de sus productos estrella es el cepillo que no rompe el pelo, vendido en más de 55 países.



Desde 2012 fabricando cepillos de pelo profesionales en España

La marca Dessata nació en la localidad de Alcalà de Xivert, en Castellón. Desde el comienzo de su andadura, no ha parado de fabricar cepillos de pelo profesionales. Este accesorio se ha convertido en un imprescindible para muchos peluqueros y usuarios.



Detrás de cada uno de los cepillos que se fabrican hay un cuidado proceso de desarrollo y diseño, pensado para dar solución a los molestos tirones y a la rotura de cabello. Este cepillo para pelo rizado, pelo grueso, fino o quebradizo está especialmente diseñado para desenredar y peinar en cualquier situación. Un producto de peluquería accesible y para toda la vida.



¿Qué diferencia los cepillos de pelo profesionales Dessata de los cepillos convencionales?

Los innovadores cepillos de pelo profesionales Dessata están diseñados con hasta 440 púas de gel especiales, que se distribuyen en 3 diferentes alturas. Según explica el fundador de la marca, Rafael Farnós, "el sistema de púas de triple altura permite redistribuir la tensión que se ejerce sobre los enredos en tres capas diferentes del cabello. De esta manera se reducen los tirones y la rotura del pelo".



En este sentido, "al tener hasta 5 veces más púas que un cepillo convencional, desenreda más rápido", añade su creador. "Los materiales usados para su producción hacen, además, que el producto pueda durar en buen estado durante mucho más tiempo".



En este vídeo, una de las peluqueras que trabaja con productos de la marca, explica todos los detalles del cepillo.



Una marca de cepillos desenredantes de peluquería que apuesta por la calidad y la sostenibilidad

La durabilidad del cepillo desenredante Dessata es uno de los beneficios a destacar. Y es que al fabricarse con materiales de mayor calidad, las púas no se desgastan por el uso. No se destiñe ni estropea con el agua ni con el uso de otros productos capilares, se puede usar incluso en la ducha. Asimismo, al contrario que los cepillos tradicionales, los cepillos Dessata evitan el encrespamiento, dejando el pelo con aspecto brillante y suave al tacto.



El que sea un producto con una larga vida útil no es casualidad. El fabricante, desde sus inicios, ha apostado por un proceso de producción sostenible, utilizando suministros de energía de origen renovable y materiales desechables reciclables.



De hecho, 10 años después de fabricar su primer cepillo, en 2022 la marca ha lanzado al mercado el primer cepillo de pelo desenredante 100% biodegradable y compostable fabricado en España, Dessata BIOCOMP. Todo un hito a nivel internacional, que además de incluir sus famosas púas y diseño ergonómico sin mango, contribuye a reducir los residuos en el planeta.



