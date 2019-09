¿Financiar la vuelta al cole? Consejos para hacerlo con cabeza

Publicado 05/09/2019 17:26:02 CET

Para las familias con hijos la vuelta al colegio en septiembre puede suponer un desembolso importante en la economía doméstica. Para los padres de los más de 6.900.000 niños españoles de 1 a 16 años (según datos del Ministerio de Educación),

equipar a los más pequeños con todo el material que necesitan, desde matrículas, libros de texto, uniformes, hasta material escolar; es una tarea que se repite año tras año y que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), puede ser de hasta 1.993 euros por alumno dependiendo del tipo de centro, la comunidad autónoma y el nivel de estudios.

A la hora de afrontar este gasto, y como con cualquier otro gasto familiar, lo más importante es analizar, comparar y conseguir el mayor ahorro a lo largo del año. Sin embargo, si no se ha podido ahorrar lo suficiente y no se ha tenido en cuenta este gasto, hay otras maneras de enfrentarse a la vuelta al cole financieramente y algunas de ellas pueden servir para que el presupuesto familiar no se vea resentido. Desde el área de banca comercial y particulares de Deutsche Bank han elaborado varios puntos según los productos disponibles para tener en cuenta como fuente alternativa de financiación para poder afrontar la vuelta al cole sin que se resientan los ahorros domésticos:

· Préstamos

Es la opción más conocida para obtener el importe necesario. Si bien es cierto que hoy por hoy existen muchas facilidades para obtener financiación con menos papeleo y en poco tiempo, siempre es importante tener en consideración tanto los beneficios como los riesgos que puede haber a la hora de solicitarlos. Entre los beneficios más claros está que se pueden contratar para cualquier finalidad y los tipos de interés suelen ser bajos. Una opción interesante es el Préstamo Confianza db, con un importe que empieza en 6.000 euros y un plazo mínimo de ocho años. El interés el primer año es a tipo fijo con un TIN del 8,99%, sin embargo, a partir del segundo año se puede bonificar un punto hasta convertirse en 7,99%, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones.

Por otro lado, la domiciliación de la nómina en Deutsche Bank conlleva ventajas, tales como el adelanto de la misma, que puede ser otra alternativa para financiar los gastos escolares. Es una de las opciones más económicas tanto por su coste como por la rapidez en conseguir el importe.

Deutsche Bank facilita a sus clientes con la nómina domiciliada en la entidad el Préstamo Nómina db. Se pueden adelantar hasta cuatro nóminas, cuenta con el 2,5% de interés para todo el período de préstamo, la cantidad mínima es de 3.000 euros, tiene una comisión de apertura del 3% con un mínimo de 100 euros y una comisión de cancelación del 1%.

Una de las principales ventajas con las que cuenta es que no requiere intervención notarial, lo que ahorra gastos, papeleo y lo convierte en una posibilidad de financiación inmediata.

· Tarjeta de crédito

Es una de las maneras más cómodas de hacer frente a este tipo de costes, y ofrece la oportunidad de aplazar el pago con lo que se puede fraccionar con total flexibilidad y comodidad. De esta forma se puede elegir la cuota que más conviene en cada caso y permite aliviar la carga económica durante un tiempo predeterminado. Teniendo siempre en cuenta que cuanto antes se devuelva el dinero, menos intereses se pagarán. Además, las tarjetas incorporan otras ventajas que pueden ayudar a la hora de enfrentarse a los pagos. Como en el caso de la Visa Familia db, que cuenta con la devolución del 3% de todas las compras realizadas en grandes superficies, tiendas de ropa y farmacias.

Además, las tarjetas de Deutsche Bank cuentan con el servicio adicional Flexipago, que facilita cuándo y cómo financiar los cargos en cuenta de 100 a 3.000 euros que vengan de transferencias, recibos, y tarjetas de crédito y débito de los últimos 90 días. Con cuotas de 3 a 12 meses a un 0,99% para tarjetas Visa 30, Visa Classic, Visa Oro o Mastercard Crédito.

