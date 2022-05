Los Fiscales escriben con Inteligencia Artificial (IA) y su voz

Pionero e innovador acuerdo "Solidaridad y Tecnología": permite a los fiscales usar el Reconocimiento de voz y la Traducción automática con Inteligencia Artificial (IA) ultra precisos en su trabajo cotidiano

Los Fiscales escriben con Inteligencia Artificial (IA) y la voz gracias al proyecto “Solidaridad y Tecnologías (Sol-y-Tec)”.



Mucho se ha hablado del ejemplar comportamiento del personal sanitario ante la pandemia. ¿Pero qué decir de los Fiscales que hacen posible en gran medida el buen funcionamiento de la Justicia, columna vertebral de la convivencia y la Democracia, en momentos tan difíciles?



El COVID ha acelerado aún más el tremendo impacto de la tecnología en todas las actividades profesionales. Como escribe el profesor en Innovación del IE, Enrique Dans: “nos hemos pasado dos décadas hablando del teletrabajo y han bastado unos meses de confinamiento para hacerlo realidad”.



Pero no se trata sólo de teletrabajar de manera más o menos sofisticada, sino del trascendental asunto de la Transformación Digital de la Justicia. Temas que parecían también hace poco ciencia-ficción, como la celebración telemática de un juicio --y quizás dentro de no mucho incluso virtual e inmersivo con gafas 3D en el Metaverso, o la robotización de toda actividad mecánica en la Justicia, parecen hoy en día posibles y deseables. ¿Pero dónde se encuentran las fronteras? ¿Qué puede aportar la Inteligencia Artificial en este campo? ¿Hasta qué punto están preparados los Fiscales para abordar todos estos cruciales y vertiginosos cambios?



Como modesto “grano de arena” a este gran reto, la Asociación de Fiscales y la consultora en Inteligencia Artificial de Bruselas, SpeechWare, han acordado lanzar un pionero Proyecto solidario de innovación tecnológica en España: Sol-y-Tec. El mismo responde a las siguientes premisas:



1. SpeechWare cede a la Asociación de Fiscales a título pro bono una treintena de licencias de DigaLaw® X. Se trata del sistema líder del mercado de Reconocimiento de voz “Inteligente” y súper preciso, Traducción simultánea del dictado a cualquier lengua y Transcripción automática de Notas de voz y vídeos del móvil en un PC.



2. La Asociación de Fiscales selecciona entre sus miembros a una treintena de usuarios que quieran probarlo y mejorar aún más su funcionalidad en el trabajo cotidiano con sus contribuciones personales, críticas y comentarios.



3. La Asociación de Fiscales y SpeechWare invitan públicamente a cuantas otras tecnológicas quieran participar en Sol-y-Tec y aportar también solidaria y gratuitamente su tecnología y know-how en otros ámbitos complementarios al reconocimiento de voz, la transcripción y traducción automáticas.



La Presidenta de la Asociación de Fiscales, Dña. Cristina Dexeus Ferrer, manifiesta que “La Asociación de Fiscales considera necesario el uso de nuevas herramientas para garantizar la eficacia de la Justicia. La presidenta de la AF estima que Sol-y-Tec supone una innovación, tratándose de una herramienta muy útil para el desarrollo de nuestra labor diaria, que permite una mayor eficacia, porque implica la utilización de medios tecnológicos nuevos y avanzados para el dictado y la redacción de documentos”.



Por su parte, el jurista y CEO de SpeechWare, Jesús María Boccio, piensa que: “Cualquier persona es capaz de hablar 4 o 5 veces más rápido que mecanografiar. No existe pues medida más radical y revolucionaria para agilizar la Justicia que invitar a los Fiscales a dictar todos sus documentos y emails con DigaLaw® X. Y eso, sin olvidar la posibilidad de traducir simultáneamente el dictado a cualquier otra lengua, incluyendo catalán, gallego, euskera, etc. o transcribir automáticamente Notas de voz de WhatsApp® o vídeo grabados con el móvil en un PC, que también ofrece el sistema donado.



A todo ello seguirá en poco tiempo la transcripción automática de reuniones y vistas presenciales o telemáticas, la realidad aumentada y virtual e incluso la robótica, aplicadas al ámbito legal. Con este acuerdo invitamos a una treintena de Fiscales a utilizar nuestra tecnología que es muy adictiva. En este contexto, organizamos también Formaciones quincenales abiertas a todos los juristas que anunciamos periódicamente en el muro de DigaLaw X en LinkedIn”.







Contacto

Nombre contacto: Marta Garrido

Descripción contacto: Marta Garrido

Teléfono de contacto: +34 676719631

Videos

https://youtu.be/ZuZyx2fzaoc